Retraites : et si on commençait par parler de l’emploi des seniors ?

Le gouvernement souhaite allonger l’âge de départ à la retraite pour le faire passer de 62 à 65 ans à l’horizon 2031. Pourtant, seulement 35% des personnes âgées entre 60 et 64 ans sont encore en emploi. Pourquoi ? Est-ce de l’inactivité choisie ou les entreprises ont-elles tendance à se séparer des plus âgés ? D’après l’APEC (l’Association pour l’Emploi des Cadres) un cadre sur 4 en fin de carrière se sent menacé par un licenciement. On observe effectivement une augmentation des plus de 60 ans inscrits à Pôle Emploi.

Mais alors quelles solutions pour les seniors ? Le gouvernement a plusieurs idées. Le ministre du travail, Olivier Dussopt en a exposé certaines il y a quelques jours, ainsi qu’Elisabeth Borne qui mène actuellement des consultations avec les parlementaires. Ils proposent d’inciter les plus de 55 ans au chômage à accepter un emploi moins bien payé que le précédent tout en touchant une partie de leur indemnité, ils réfléchissent également à créer un index professionnel de l’emploi des seniors, et à favoriser la retraite progressive (c’est-à-dire travailler à temps partiel tout en cotisant pour augmenter sa retraite), ainsi que de favoriser le cumul emploi retraite. Reste à déterminer s’il est judicieux de vouloir encourager l’emploi des plus âgés, alors que ce n’est pas forcément le souhait de tous les intéressés.

De quoi vivent ceux qui ne travaillent plus au-delà de 55 ans quand ils ne sont pas déjà partis à la retraite ?

Quelles conséquences en cas de mesure d’âge, sans accompagnement des séniors dans l’emploi ?

Quelles seront les conséquences de la réforme de l’assurance chômage sur les plus âgés ?

Comment procéder alors que les entreprises ont tendance à se séparer des plus âgés ?

A partir de quel âge est-on un senior en entreprise ?

Et les femmes dans tout ça ?

Avec nous pour en parler et répondre à vos questions ou vos remarques :

Benoît Serre, Vice Président de l’ANDRH (Association Nationale des DRH)

Annie Jolivet, économiste, chercheuse au CEET (Centre d'études de l'emploi et du travail) au CNAM

Michel Beaugas, secrétaire confédéral du syndicat Force ouvrière