Des milliards d’euros d’allocations sociales non réclamées chaque année

Si le phénomène de la fraude sociale est régulièrement évoqué dans le débat politique, celui de non-recours l’est beaucoup moins. Il s’agit de toutes les personnes qui pourraient prétendre à des allocations sociales auprès de Pôle emploi, de la Caisse d’allocations familiales ou de la maison départementale pour les personnes handicapées par exemple, mais qui n’en bénéficient pas. Ce non-recours concerne 34% des allocataires potentiels. Un chiffre en augmentation depuis plusieurs années qui s’explique notamment par la complexité des démarches.

Le passage des administrations au tout numérique n’a pas résolu le problème, d’autant moins qu’il s’est accompagné d’une fermeture d’agences en milieu rural notamment, et qu’une partie de la population ne maitrise pas l’outil numérique. Selon un rapport de la défenseure des droits, la numérisation a complexifié les démarches pour 13 millions d’usagers.

Pour régler le problème, Emmanuel Macron a envisagé une automatisation du versement des aides sociales. Pour cela, une base de données unique centraliserait les informations fournies par différentes administrations. Mais cette solution pose plusieurs questions : les personnes concernées accepteront-elles que leurs données personnelles soient partagées ? Comment assurer leur sécurité dans le cadre d’un échange massif d’informations entre individus et institutions ? Et surtout, les finances publiques seraient-elle capables de faire face à une hausse de 30% d’allocataires ? Un taux de non-recours est budgété chaque année par Bercy. L’État n’a donc pas anticipé jusqu’ici une éventuelle hausse massive du nombre d’allocataires.

Lire l'enquête complète :

Le non-recours, l'envers caché de la fraude sociale , par Marjolaine Koch, cellule investigation de Radio France.

