Véronique Fournier, pour une meilleure considération des vieux dans la société

"Une semaine en France" reçoit Véronique Fournier, médecin, cardiologue et spécialiste de santé publique. Elle n’hésite pas à employer les mots “vieux” et “vieille” et a publié aux éditions Rue de Seine : “Qui est vieux ici ? Les vieux sortent de l’ombre” . Dans ce livre, elle fait entendre la voix des plus âgés pour qu’enfin l’on ne décide plus à leur place.

Déterminée à installer au premier plan la question de la vieillesse dans le débat public, elle est à l’initiative du CNaV : le Conseil National Autoproclamé de la Vieillesse, regroupant des personnes de soixante ans et plus. Lancé en décembre 2021, juste avant que n’éclate le scandale Orpéa, et que la question des EHPAD ne fasse la Une de l’actualité, ce conseil vise à “imposer les vieux comme co-constructeurs des politiques publiques les concernant”.

Publicité

Dans les revendications du CNaV figure notamment la nécessité de réinventer les EHPAD, ainsi que réfléchir à des lieux de vie qui permettent la prise en charge de la dépendance, sans couper les plus âgés de la vraie vie. C’est ce que tente de faire le Danemark, un pays qui fait référence en matière de maisons de retraite. Nous nous y rendrons avec un reportage de Marie Pierre Vérot.

On évoquera également ce soir avec notre invitée les questions de fin de vie, des retraites et du covid.