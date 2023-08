Polémique après le clip raté du ministère de l'Éducation en hommage à Martin Luther King

C'est une nouvelle polémique dont le ministère de l'Éducation nationale se serait sûrement bien passé, à quelques jours de la rentrée scolaire. Il a publié mardi sur le réseau social "X", anciennement Twitter, une vidéo de cinq collégiens français qui "font résonner les mots" de Martin Luther King, à l'occasion des 60 ans de son célèbre discours antiraciste "I Have A Dream". Mais un point essentiel saute rapidement aux yeux des internautes en visionnant les images : aucun des collégiens choisis n'est noir ou fait partie d'une minorité visible. Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, s'en est aussi ému.

Le ministère s'est justifié en expliquant qu'il s'agit des "lauréats 2023 du concours 'The More I Say' qui encourage la pratique créative de l’anglais au collège". Mais ne convainc pas.

Un vidéo en hommage à Martin Luther King

La vidéo a été publiée mardi soir sur le compte "X" du ministère de l'Éducation nationale, à l'occasion du soixantième anniversaire du discours du pasteur Martin Luther King, prononcé le 28 août 1963 à Washington. Un discours qui, rappelons-le, appelait à mettre fin au racisme aux États-Unis. "Soixante ans plus tard, des collégiens font résonner les mots d'un discours historique, en faveur de l'égalité des droits, qui continue d'inspirer les plus jeunes", explique le ministère au-dessus de la vidéo.

Dans ce clip de 57 secondes, cinq collégiens reprennent tour à tour la célèbre phrase "I Have A Dream", suivie de leurs espoirs à eux. "Je fais le rêve que les générations futures vivront dans un monde où la nature est florissante", expose en anglais la première jeune fille. "Je fais le rêve d'un monde où nous sommes tous égaux : les filles et les garçons, les femmes et les hommes, les grands et les petits, les gros ou les minces, les chrétiens et les musulmans", poursuit, toujours en anglais, le deuxième collégien.

"'I Have A Dream' reste d'une criante actualité"

Rapidement, les internautes ne manquent pas de souligner un point : les cinq collégiens ont la peau blanche et la question du racisme n'est pas évoquée, ce qui interroge lorsqu'on cherche à rendre hommage au discours antiraciste le plus célèbre de l'histoire.

"Ça a été pensé, imaginé, répété, tourné, visionné, contrôlé, monté et publié et à aucun moment quelqu’un a réalisé que quelque chose n’allait pas…", déplore un twittos. "Un clip reprenant les mots de MLK, sans mettre une seule personne représentative de la mixité du pays dedans. Magnifique travail du ministère de l'Éducation nationale", relève à son tour le compte aux 90.000 abonnés "Traduisons-les".

"Je crois que ma honte est ici plus profonde encore que ma colère. Je suis tellement désolée que des siècles de haine et de violence, des milliers de luttes et de courages, aboutissent à autant de cynisme, de bêtise et d’absurdité à la fois. 2023, merde", écrit aussi la conseillère écologiste de Paris Raphaëlle Rémy-Leleu.

"Grâce au choix des élèves dans ce clip, le ministère de l'Education nationale montre que " #IHaveADream " reste d'une criante actualité", en conclut Dominique Sopo, le président de SOS Racisme. "Comme disait Martin Luther King, 'je rêve qu'un jour les petits garçons noirs et les petites filles blanches pourront se donner la main'."

Cinq élèves choisis parmi les lauréats d'un concours

Trois heures après avoir publié la vidéo, le compte "X" du ministère explique que "les élèves présents sur cette vidéo sont les lauréats 2023 du concours 'The More I Say' qui encourage la pratique créative de l’anglais au collège. Afin d’honorer la mémoire de Martin Luther King à l’occasion des 60 ans de son célèbre discours prononcé le 28 août 1963, ils étaient invités à prononcer un court discours en s’inspirant de celui de Martin Luther King en commençant par 'I have a dream'."

Une explication qui ne convainc pas. " #TraduisonsLes Ce n'est pas notre faute s'il n'y a pas un·e seul·e élève noir·e ou racisé·e dans tout le pays capable d'aligner correctement 3 mots en anglais", ironise par exemple la députée insoumise Delphine Obono.

D'autant que, comme le relève le correspondant du Monde aux Antilles françaises, Jean-Michel Hauteville, un établissement de Guadeloupe figure parmi les lauréats ayant obtenu une "mention spéciale" lors du concours . "Cette vidéo du ministère de l'Éducation nationale ne présente donc pas 'les lauréats 2023', mais juste cinq d'entre eux...", souligne le journaliste.