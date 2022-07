Policiers agressés à Lyon : bien que "hors de cause", le suspect devra être expulsé, selon Gérald Darmanin

La position de Gérald Darmanin est donc totalement assumée. Le ministre de l'Intérieur a créé la polémique dimanche en commentant sur les réseaux sociaux l'arrestation d'un suspect après l'attaque de deux policiers mercredi soir à Lyon, annonçant que celui-ci était, "sur [s]on instruction", placé en rétention pour être expulsé. L'homme en question, un algérien de 26 ans qui est en situation irrégulière sur le territoire a finalement été mis hors de cause après quelques heures de garde à vue. Malgré cela, Gérald Darmanin a laissé entendre que l'individu sera toute de même expulsé, car connu par ailleurs pour des faits de "vol, violences, menace de mort, détention de drogue". Ses propos ont provoqué la colère d'une partie de l'opposition à gauche, et une certaine satisfaction dans les rangs de l'extrême droite. Retour sur la polémique.

Expulsé quoiqu'il arrive

Dans un premier message posté dimanche midi sur Twitter, Gérald Darmanin a assuré qu'à sa demande, l'homme soupçonné d'être à l'origine de l'agression de deux policiers, "délinquant étranger", avait été placé "en rétention et sera expulsé" car "les délinquants étrangers n'ont pas leur place en France".

Suite à cela, le parquet de Lyon a confirmé auprès de l'AFP que la personne en question avait bien été placée en garde à vue samedi dans le cadre de l'enquête, mais qu'elle avait déjà été libérée. "Il s'avère en effet qu'elle a été totalement mise hors de cause dans le cadre des investigations menées", précise le parquet.

Dans un second tweet, le ministre de l'intérieur ne s'excuse pas d'avoir peut-être tweeté trop vite et charge l'ancien suspect : "En lien avec les événements ou non, connu pour de nombreuses mises en cause : vol, violences, menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique, détention de drogues, violences en réunion... cet individu n'a rien à faire dans notre pays qui est généreux si on le respecte".

L'homme en situation irrégulière se trouverait "centre de rétention administrative depuis (dimanche) matin" et devrait quoiqu'il arrive faire l'objet d'une expulsion.

A ce sujet, le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a défendu sur RTL ce lundi la position de son collègue à l'Intérieur : "Pour expulser un étranger, dans notre pays il y a soit une l'expulsion judiciaire après condamnation -ça s'appelle une peine complémentaire- soit une expulsion administrative. Il s'avère que cet homme, à propos duquel le parquet dit qu'il est hors de cause [dans l'affaire de l'agression des policiers à Lyon -Ndlr], a déjà été condamné à de nombreuses reprises et il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui est une décision administrative. Et Gérald Darmanin a dit qu'elle serait exécutée."

"Très bien" pour le RN

"Parfait", "très bien", commentent sur les réseaux sociaux Steeve Briois, maire d'Hénin-Beaumont et vice-président du RN et Alexandre Loubet, député RN de Moselle. "Qu'attendez-vous Gérald Darmanin pour expulser tous les autres, et notamment les 22% de détenus étrangers qui peuplent nos prisons ?", interroge également ce dernier.

Une drague vers l'extrême droite

À gauche, le maire EELV de Grenoble, Éric Piolle estime que Gérald Darmanin "drague ouvertement l’extrême droite en reprenant ses mots et ses idées" et "passe outre l’État de de droit en prévoyant d’expulser un 'délinquant étranger' sans attendre le résultat des investigations. Encore un symbole d’une dérive consternante et inquiétante."

"Gérald Darmanin, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, enchaîne les provocations et enchaîne les messages dans lesquels il donne l'impression que c'est lui qui fait la justice", a développé Éric Piolle sur BFM TV. "Le ministre de l'Intérieur ne peut pas aller empiéter sur le rôle de la justice. La justice dans notre pays est indépendante de l'exécutif." Parmi les autres réactions, sa collègue écologiste, la députée européenne Karima Delli demande "des excuses" au ministre.

"J'ai l'impression que la politique du gouvernement se fait à coup de tweets", déclare sur BFM Isabelle Ramet, adjointe au maire du 6e arrondissement de Lyon en charge de la sécurité. Quant à l'agriculteur et militant associatif qui vient en aide aux réfugiés en situation irrégulière, Cédric Herrou, il le qualifie sur Twitter de "communiquant populiste" qui insulte "le travail des magistrats" et coupable de "récupération de faits divers". Dans un autre tweet, il estime que le "vote barrage à l'extrême droite" en faveur d'Emmanuel Macron, "a été contre productif".