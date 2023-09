Policiers assassinés à Magnanville : le procès s'ouvre, sans l'assassin lui-même

Ce 13 juin 2016, Jessica Schneider quitte le commissariat de Magnanville où elle travaille, récupère son fils de trois ans et demi au centre de loisirs. Il est alors 18h30. Peu de temps après, le téléphone de Larossi Abballa, Français de 25 ans, déjà condamné trois ans auparavant pour sa participation dans une filière terroriste, borne à Magnanville. Dès lors, celui de Jessica Schneider restera inactif. Elle ne lira jamais ce message de son compagnon, Jean-Baptiste Salvaing, commandant de police aux Mureaux, qui quitte le travail un peu plus tard que d’habitude et la prévient par texto : “Je pars”. Souffrant du dos, avec des difficultés à marcher, il ne prend pas son arme de service.

"C'est de la part de l'État islamique"

Il est 20h20 lorsqu’il arrive dans l’allée devant sa maison et se fait poignarder à plusieurs reprises par Larossi Abballa, qui se réfugie ensuite dans la maison. Les premiers voisins s’inquiètent. “C’est de la part de l’État islamique. J’ai des armes, j’ai des otages”, leur crie-t-il depuis l’un des velux de la maison. C’est ensuite sur les réseaux sociaux, que le djihadiste choisit de s’exprimer. Messages haineux, revendication des assassinats, diffusion de photo de ses victimes, jusqu’à cette vidéo en direct sur Facebook, un peu avant 21 heures. Gros plan sur son visage barbu, il déclame un texte. Plus de 13 minutes durant, Larossi Abballa lance des appels au meurtre, au nom de l’État islamique.

Puis il annonce : “Je viens de tuer un policier et sa femme. Et derrière moi, il y a le petit. Je ne sais pas ce que je vais faire de lui encore”. La caméra dévoile alors, sur un canapé, le corps recroquevillé de l’enfant, immobile. Il aura finalement la vie sauve. “Perdre ses deux parents dans des conditions abjectes cela laisse des stigmates ”, déclare Me Pauline Dufourcq, avocate de la famille Salvaing. Il vit aujourd’hui dans la famille de sa tante, entouré et suivi psychologiquement.

C’est d’ailleurs devant sa psychologue qu’il évoque un jour “deux méchants”, à l’aide de deux figurines, l’une noire qui demeure lorsque tous les autres disparaissent. L’autre, “qui pouvait être interprétée soit comme un personnage fictif, soit comme un individu étant entré puis sorti rapidement de la maison”, écrivent les juges d’instruction dans leur ordonnance de renvoi.

Un possible complice jugé à la place du terroriste

Or parallèlement, les enquêteurs ont retrouvé sur le clavier de l’ordinateur familial, une trace ADN d’un homme déjà connu de la justice. Mohamed-Amine Aberouz, déjà condamné pour non dénonciation d’un attentat, en l’occurrence la tentative d’attaque aux bonbonnes de gaz de Notre-Dame. Mohamed-Amine Aberouz est aussi un proche de Larossi Abballa, son voisin depuis l’enfance. “Nous avons conscience du profil difficile de Mohamed-Amine Aberouz", reconnaissent ses avocats. "Il se revendique d’une pratique orthodoxe de l’islam.”

De cette trace ADN, notamment, l’accusation en conclut à la présence de Mohamed-Amine Aberouz au moment de l’attentat et donc à sa complicité dans ces meurtres. Mais lui, clame son innocence, évoque un possible transfert d’ADN, après avoir serré la main de l’assaillant par exemple. “Le seul coupable de ce double assassinat, c’est Larossi Abballa”, clame Me Vincent Brengarth.

“Nous avons un dossier qui semble avoir été construit pour fournir un coupable à la justice plus que pour parvenir à la manifestation de la vérité”, poursuit son confrère en défense, Me Nino Arnaud. Ils plaideront donc l’acquittement de leur client, Mohamed-Amine Laberouz, qui entend s’expliquer devant la cour d’assises. En détention à l’isolement depuis six ans, il a d’ailleurs beaucoup travaillé son dossier qu’”il connaît sur le bout des doigts”.