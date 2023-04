Polluants : pourquoi l'ARS conseille de ne pas consommer les œufs des poulaillers domestiques en Île-de-France

Franciliens, prudence si vous mangez des œufs issus de votre poulailler. L'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France recommande de ne pas consommer les œufs et les "produits animaux de production domestique non contrôlée". Toute la région est concernée. En cause : une contamination en dioxines, furanes et PCB, des polluants organiques persistants.

Une première étude alarmante en 2022

C’est le collectif 3R (pour "réduire", "réutiliser", "recycler"), qui avait donné l’alerte en février 2022, après avoir demandé à la fondation ToxicoWatch, basée aux Pays-Bas, de réaliser une étude, près de l’incinérateur d’Ivry-Paris XIII. La fondation est spécialisée dans l’analyse toxicologique des polluants émis par les incinérateurs. Les résultats étaient probants , les analyses avaient détecté des concentrations "record" de dioxines dans les œufs.

Plus d’un an plus tard, après avoir mené sa propre étude, l’Agence régionale de santé dévoile à son tour d'inquiétants résultats. "La consommation régulière d'aliments contaminés par des dioxines et des PCB entraîne une imprégnation progressive de l'organisme qui peut avoir des effets sur la santé à long terme", écrit-elle d ans un communiqué .

Vint-cinq poulaillers analysés

L’agence a mené une étude auprès de 25 poulaillers domestiques franciliens pour évaluer les "teneurs en polluants organiques persistants". Elle avait été alertée après avoir détecté une concentration élevée de dioxines dans des œufs d’un poulailler situé près de l’incinérateur de déchets d’Ivry-sur-Seine.

L’ARS précise que quatorze des poulaillers analysés sont situés près des trois principaux incinérateurs de la région parisienne : à Ivry-sur-Seine, Issy-Les-Moulineaux et Saint-Ouen, et onze en étaient éloignés. L’étude permet de mettre en évidence "une contamination de l'ensemble des prélèvements par les trois familles de polluants organiques persistants analysées (dioxines, furanes et PCB)". En revanche, selon l'ARS, "l’origine de ces contaminations n’est pas encore établie, des investigations complémentaires sont en cours". Le rapport complet de l’étude sera rendu public à la fin du premier semestre 2023.

Les seuils règlementaires 40 à 50 fois dépassés

Cela signifie que ces polluants sont présents "dans tout l'environnement urbain, et non pas spécifiquement aux abords des incinérateurs", avertit l'ARS. Parmi les 25 poulaillers analysés, "deux présentent des teneurs particulièrement élevées" en PCB dans les œufs, dépassant de 40 à 50 fois "les seuils réglementaires européens pour les œufs commercialisés". Ces deux sites sont situés à plus de trois km d'un incinérateur, ajoute l'ARS.

Quels sont les risques ?

La consommation de ses œufs peut provoquer une "augmentation" des risques de cancer, des "troubles de la fertilité et de la grossesse", ainsi que du diabète et "des effets perturbateurs endocriniens". "Il n'existe aucun traitement pour éliminer ces substances de l'organisme", met en garde l’ARS, qui précise que la "principale mesure de prévention" était d'éviter "la consommation de produits alimentaires les plus contaminés".

Interrogée par le Parisien , Anne Connan, la coprésidente du collectif 3R appelle l'ARS à aller encore plus loin : "Les œufs ne sont qu’un signal. Nous les avons choisis pour notre étude, car ils sont très sensibles aux dioxines, aux PCB, etc. Il faut désormais s’attaquer aux sources de ces pollutions, revoir certaines réglementations…". Anne Connan s'interroge : "Quid de l’air que l’on respire ? Quid du lait maternel ?"