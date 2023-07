Pollution aux algues vertes en Bretagne : la justice donne quatre mois à l'État pour agir

C'est une décision de justice inédite. Mardi, le tribunal administratif de Rennes a placé les pouvoirs publics face à leurs responsabilités, les forçant à agir face à ce phénomène de pollution environnementale : le préfet de la région Bretagne a quatre mois pour "compléter le sixième programme d'actions régional contre les algues vertes", selon le jugement. Ces algues prolifèrent depuis dix ans dans les baies bretonnes, où elles sont nourries par des apports de lisier venus des nombreux cheptels porcins de la région, épandus par les agriculteurs dans les champs, et dont les excédents sont acheminés par les fleuves côtiers.

Gaz potentiellement mortel

Sans risque quand elles se trouvent en mer à l'état naturel, elles deviennent alors toxiques lorsqu'elles se trouvent mêlées à ces flux d'azote charriés par les rivières jusqu'au littoral. En se décomposant, ces tas peuvent libérer par endroit du sulfure d'hydrogène (H2S), un gaz potentiellement mortel à forte dose. Les militants de la protection des littoraux ont salué cette décision, comme pour l'association "Eau et rivières de Bretagne" qui y voit "un signal important", sommant l'état de "passer à la vitesse supérieure", dans un plan de lutte pourtant initié en 2009.

En 2022, les collectivités du Finistère ont indiqué avoir ramassé "6 100 tonnes d’algues vertes", soit une baisse de -45 % par rapport à 2021, et le niveau le plus faible depuis cinq ans. Le département a toutefois indiqué que cette baisse est due "en partie aux conditions météorologiques particulières de l’été 2022". En 2021, un rapport de la Cour des comptes estimait que la prolifération d'algues vertes est "à plus de 90% d'origine agricole" en Bretagne, qui se place à la sixième place européenne des cheptels porcins.

Le phénomène a été raconté dans l'enquête menée entre 2015 et 2018 par la journaliste Inès Léraud , qui s'est heurtée aux pressions et à l'omerta d'une partie du monde agricole et des institutions. Ses investigations, adaptées en BD (par la Revue Dessinée et les éditions Delcourt), viennent d'être également portées sur grand écran avec la sortie, le 7 juillet dernier, du film "Les algues vertes" de Pierre Jolivet.