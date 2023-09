Pompes à chaleur, prix de l'électricité, RER : on vous résume les annonces sur la planification écologique

Après plusieurs reports, Emmanuel Macron a présenté lundi les grands axes de la "planification écologique" dont il entend faire un marqueur de son quinquennat, en dépit d'un bilan environnemental jugé jusqu'ici insuffisant. Le président annonce 700 millions d'euros de l'Etat pour bâtir 13 RER métropolitains et prévoit la production d'un million de pompes à chaleur d'ici la fin du quinquennat.

Emmanuel Macron a fait ces annonces depuis l'Élysée, dans la salle même où il présidait un Conseil de planification écologique, entouré d'Elisabeth Borne et des ministres concernés. Une sorte de conclusion d'une séquence lancée pendant la campagne présidentielle, pendant laquelle il avait promis que la Première ministre serait chargée directement de la planification écologique.

13 RER métropolitains

Le projet est dans les cartons depuis plusieurs mois : la construction de futurs transports express métropolitains dans les plus grandes villes du pays. Emmanuel Macron assure que l’État va engager 700 millions d’euros dès le mois d’octobre, pour le déploiement de ces lignes. "On a retenu 13 projets", affirme le président. Ces projets de RER "donneront lieu à une planification" et à des financements dans le cadre des contrats de plan État-régions qui seront signés en octobre. "Ca permettra de lancer là aussi des projets pour notre industrie ferroviaire et les emplois qui vont avec", ajoute Emmanuel Macron.

La production d'un million de pompes à chaleur

La France devra produire "un million de pompes à chaleur" d'ici la fin du quinquennat, triplant le niveau actuel, affirme Emmanuel Macron. "Nous avons décidé (...) de développer une filière industrielle de pompes à chaleur qui est un formidable levier de substitution, beaucoup moins consommateur et émetteur, de tripler la production de pompes à chaleur d'ici à 2027, et d'arriver donc à produire un million de pompes à chaleur sur notre territoire, tout en formant en parallèle 30.000 installateurs", a déclaré le président de la République.

Lors d’une interview dimanche soir, il a plaidé pour "accompagner les ménages pour s'équiper de pompes à chaleur, parce que les pompes à chaleur, c'est intelligent, ça fait des économies d'énergie et ça réduit très fortement les émissions", citant en exemple le palais de l'Élysée. Le chef de l’Etat compte également de sortir le pays du charbon d’ici à 2027. Un chantier qualifié de "priorité", en convertissant ses deux dernières centrales.

Une reprise du "contrôle de l’électricité"

Emmanuel Macron promet d'annoncer en octobre une reprise du "contrôle du prix de notre électricité" pour qu'elle soit "soutenable à la fois pour nos entreprises et pour nos ménages", dans un contexte d'inflation et de prix de l'énergie toujours hauts.

Alors qu'une bataille de chiffres oppose l'entreprise renationalisée EDF et l'Etat sur la future régulation de l'électricité, le président souhaite des prix qui soient "compatibles" avec les exigences de "compétitivité" et donnent "de la visibilité à la fois aux ménages et à nos industriels".

La construction d’usines de batteries électriques

Autre objectif affiché par le président à l’issue du Conseil de planification écologique, la construction sur le sol français d’au moins un million de voitures électriques d’ici 2027. Plusieurs usines de productions de batteries électriques vont ouvrir. Le président est revenu l’une de ses mesures présentées dimanche, avec le dispositif visant à permettre la location de véhicules électriques à 100 euros par mois. Seulement les foyers les plus modestes seront concernés. "Dès le mois de novembre, nous serons en situation de révéler ce dispositif" pour les premiers modèles. "Quelques dizaines de milliers de modèles" seront disponibles en 2024, précise le président. C’était une promesse de campagne de la présidentielle en 2022.