Poquelin II au Théâtre de la Bastille du 8 au 19 décembre 2022

Ce n’est pas la première fois que le tg STAN explore l’œuvre de Molière. Dans Poquelin, les STAN avaient concocté leur « best of Molière » librement inspiré de multiples pièces, privilégiant les farces.

Dans Poquelin II au Théâtre de la Bastille , ils s’emparent de L’Avare et du Bourgeois gentilhomme.

Malentendus, coups de théâtre, ironie dramatique : les ressorts du dramaturge semblent être faits pour l’art des STAN, leur sens du plateau, leur inventivité. Renouant avec un théâtre de tréteaux, ils s’en donnent à cœur joie pour interpréter ces comédies qui ont chacune pour personnage principal un maître de maison accroché à ses pouvoirs, ridicule et touchant. Quelques tabourets, un rideau et au centre du jeu, l’acteur. Sa capacité à faire de tout texte une conversation naturelle, spontanée, comme prise sur le vif et jamais déclamée. Les héros de Molière deviennent alors si proches de nous, des archétypes miroirs de notre humanité la plus profonde.

Grâce à la complicité tissée avec les spectateurs, un plaisir communicatif à jouer, un goût pour le burlesque et l’outrance, ce Poquelin II est une manière formidablement libre et gaie de célébrer les quatre cents ans de la naissance de Molière.

Le tg STAN brille dans cet art théâtral dépoussiéré, profondément ancré dans l’ici et le maintenant de la représentation. Les comédiens metteurs en scène redonnent ainsi à la langue de Molière sa « physicalité », sa modernité et tout son humour. On rit des personnages, on rit avec les acteurs et c’est l’essence même de cette comédie.

La compagnie de théâtre tg STAN, l’acronyme de Stop Thinking About Names, est le collectif de théâtre autour de Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver et Frank Vercruyssen.

►►► Distribution

Réalisation, Els Dottermans, Willy Thomas, Stijn Van Opstal, Bert Haelvoet, Jolente De Keersmaeker et Damiaan De Schrijver

Texte, Molière (L’Avare et Le Bourgeois gentilhomme)

(L’Avare et Le Bourgeois gentilhomme) Avec Els Dottermans, Willy Thomas, Stijn Van Opstal, Bert Haelvoet, Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver et Jan Bijvoet Lumières Thomas Walgrave.

Costumes Inge Büscher.

Décors tg STAN.

Spectacle présenté en coréalisation avec le Festival d’Automne à Paris

Extrait des propos : Laure Dautzenberg et le Festival d’Automne à Paris