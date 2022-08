Pornographie : pourquoi des associations de protection des mineurs réclament le blocage de Twitter

Après des mesures similaires contre des sites pornographiques, plusieurs associations de protection de l'enfance ont annoncé lundi, sur franceinfo, qu'elles allaient lancer une action contre Twitter auprès de l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en France (ex-CSA). Elles accusent le réseau social de permettre trop facilement l'accès de mineurs à des contenus pornographiques, voire pédopornographiques ou zoophiles.

"Ces contenus sont assez facilement accessibles : certains sont illicites, je parle de contenus pédopornographiques, zoophiles, quelque chose qui n'est pas acceptable en 2022 sur une plateforme comme Twitter", a expliqué Thomas Rohmer, directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, l'une des associations plaignantes.

Accès trop facile et manque de modération

Si Twitter est particulièrement dans le collimateur, c'est parce que le réseau social cumule deux problèmes : d'une part, il est assez facile pour des enfants de moins de 13 ans de mentir sur leur âge - et donc d'accéder à un réseau social qui leur est normalement défendu. "Le cœur du problème, c'est la régulation de ces plateformes : comment s'assurer (…) qu'un enfant de moins de 13 ans ne puisse pas ouvrir de manière très simple un compte sur un réseau social. Et entre 13 et 15 ans, la loi est très claire, on ne peut pas ouvrir de comptes sans l'autorisation des parents", dit le représentant associatif.

D'autre part, la modération sur Twitter est souvent pointée du doigt pour être moins stricte que sur d'autres réseaux sociaux, laissant ainsi passer des contenus illicites. "Ces contenus sont relayés par des twittos qui se les partagent avec des hashtags qui sont très codifiés", précise Thomas Rohmer, "mais pour autant, on connaît le pouvoir des algorithmes et on connait aussi la volonté des enfants et des adolescents de se faire peur et d'aller chercher des contenus un peu pour jouer aux grands".

Quinze jours pour apporter une réponse

Selon les associations qui ont initié ce recours (dont le Conseil français pour l'association des droits de l'enfant, qui compte 53 associations), les mineurs sont désormais exposés à des images pornographiques dès l'âge de 10-11 ans, alors que l'âge moyen de la première exposition était de 14 ans il y a sept ans à peine. Si l'Arcom accepte la saisine des associations, Twitter aura alors 15 jours pour répondre et proposer une solution, sans quoi l'affaire pourra être portée en justice pour aboutir à la suspension du réseau social en France – comme cela est actuellement le cas avec cinq sites pornographiques , qui pourraient être bloqués par la justice le 6 septembre prochain.

"On espère ne pas aller jusque-là, et que Twitter acceptera de dialoguer après avoir reçu un courrier de l'Arcom", assure Thomas Rohmer. Cet été, les associations avaient essayé une première prise de contact avec Twitter France par l'intermédiaire d'un courrier recommandé : celui-ci n'a reçu qu'une réponse affirmant que la demande était transmise à la direction internationale du site.