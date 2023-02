Pornographie : qu'est-ce que la vérification d'âge en "double anonymat", voulue par le gouvernement ?

Mettre un terme à l'accès incontrôlé aux sites pornos. Dès le mois de mars, le gouvernement affirme pouvoir tester une solution de vérification d'âge en "double anonymat" afin de bloquer l'accès des mineurs aux sites pornographiques, comme l'a annoncé le ministre délégué chargé du Numérique, Jean-Noël Barrot, face aux députés de la délégation aux droits des enfants.

En pleine bataille juridique avec les plateformes en question, le gouvernement est déterminé à leur imposer une réelle vérification de l'âge des internautes. "En 2023, c'est la fin de l'accès aux sites pornographiques pour nos enfants", avait-il d'ailleurs assuré dans les colonnes du Parisien/Aujourd'hui en France . Le système imaginé pourrait par ailleurs être utilisé pour limiter l'accès à "d'autres services" comme les réseaux sociaux aux plus jeunes, a laissé entendre Jean-Noël Barrot.

Quel est le système envisagé ?

Exit l'option d'une authentification via une carte de paiement déjà avancée par la secrétaire d'État à l'Enfance Charlotte Caubel. Désormais, "nous travaillons à faire émerger une solution de vérification d'âge qui respecte un principe de double anonymat", a expliqué mardi Jean-Noël Barrot. L'idée, imaginée notamment par le PEReN, pôle d'expertise de la Régulation numérique , est de contraindre les sites pornographiques à réclamer une "attestation" anonyme "de majorité" fournie par un tiers qui, lui-même "ne sait pas ce pour quoi elle va être utilisée".

Il peut s'agir "d'un opérateur télécom, d'un fournisseur d'identité numérique ou tout autre organisme susceptibles d'attester de la majorité d'une personne", a indiqué le ministre. "Et le site sur lequel l'attestation est utilisée ne connaît pas l'identité de la personne. C'est cela le principe de double anonymat", a-t-il poursuivi devant les députés.

Concrètement ça donne quoi ?

L'utilisateur devrait s'inscrire auprès d'un service qui permet de garantir sa majorité, sur la preuve d'un document officiel d'identité. Lorsqu'il souhaiterait accéder à un site pornographique, le visiteur pourrait prouver son âge, de façon anonyme, par le biais du premier service, interrogé par le deuxième.

Qu'est-ce que cela changerait ?

A peu près tout car, actuellement, les sites pornographiques demandent à l'internaute une simple déclaration de confiance sur leur âge. Là, l'accès aux plateformes en question serait tout bonnement impossible depuis la France sans prouver de sa majorité. Par ailleurs, cela permettrait de faire respecter la loi du 30 juillet 2020 qui oblige les sites pornographiques à renforcer les vérifications d'âge et qui a entrainé plusieurs mises en demeures et procédures judiciaires sur la forme.

Quand doit-il entrer en vigueur ?

On ne sait pas et, pour le moment, le gouvernement ne parle que d'expérimentation. "Ce système de double anonymat sera expérimenté à partir de la fin du mois de mars par un collectif d'entreprises", a indiqué le ministre lors de son audition sans autre précision. Le gouvernement vise toutefois la fin de l'année pour faire respecter la loi sur la protection des mineurs.

Qu'en pensent les régulateurs ?

"De l'avis de l'Arcom comme de l'avis de la Cnil, c'est le système le plus robuste, non seulement pour résoudre une bonne fois pour toutes la question de la vérification d'âge sur les sites pornographiques, mais éventuellement à l'avenir pour effectuer d'autres vérifications d'âge sur d'autres services dont nous voulons protéger nos enfants", a estimé Jean-Noël Barrot face aux députés.

La Cnil a en effet préconisé ce système des "tiers de confiance" et les deux instances doivent publier dans les prochains jours leur avis sur ces solutions techniques.

Qu'en pensent les sites pornos concernés ?

La plupart renvoient la balle au régulateur et au législateur. "MindGeek", propriétaire de nombreux sites comme Pornhub, RedTube et Youporn, indique trouver "essentiel que toutes les mesures de vérification de l'âge" soient "mises en œuvre", "préservent la confidentialité des utilisateurs et soient faciles à utiliser" mais s'arrête sur la nécessité d'une application de ces réglementations "équitable et efficace sur toutes les plateformes proposant du matériel pour adultes". En clair, il y aura toujours d'autres plateformes qui ne respecteront pas la règle, du contenu sera accessible sans vérification et cela désavantagera celles qui l'appliquent.

"Jacquie et Michel", l'un des principaux site en France, contacté par France Inter, précise dans une réponse par e-mail être "absolument pour" de telles mesures "sur le fond" et affirme avoir mis en place "dès 2020" un système "qui permet de n’avoir accès à du contenu pornographique uniquement après s’être authentifié [avec] la carte bancaire ou une carte d’identité" ; solution qui ne semble plus convenir au gouvernement. Le groupe français dénonce les tergiversations du gouvernement sur le sujet, le risque que "les sites dont le siège social est à l’étranger ne se [plient] pas à la loi" et le manque de régulation des réseaux sociaux comme Twitter qui véhiculent aussi beaucoup d'images pornographiques .

Est-ce efficace ?

C'est tout l'enjeu : les systèmes de vérification d'âge doivent non seulement être mis en place par les sites en question, respecter la protection de la vie privée mais aussi résister aux outils de contournement comme les VPN. Il suffirait ainsi de modifier virtuellement la localisation française de l'utilisateur pour contourner cette contrainte. "Nous espérons que dans les mois qui viennent cette solution aura fait ses preuves (…) Ce que nous préparons, c'est un système qui sera suffisamment robuste pour qu'il soit inattaquable", a-t-il conclut le ministre délégué chargé du Numérique, Jean-Noël Barrot.