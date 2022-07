Port du masque, brassage des élèves : un protocole sanitaire simplifié dans les écoles à la rentrée

Comme le ministre de l’Éducation nationale l'avait annoncé sur France Inter la semaine dernière, une réunion s'est tenue ce mardi avec les syndicats des personnels de l'enseignement, sur le protocole sanitaire qui sera mis en place à la rentrée. Des règles pour les écoles qui sont désormais calquées sur celles de la population générale. Le cadre sanitaire est gradué : il repose sur un socle de recommandations et trois niveaux de mesures, activables en fonction du contexte épidémique.

Le niveau "socle" signifie le retour à la normalité et correspond à ce que les établissements scolaires ont vécu depuis mars dernier : pas de masque, pas de contrainte particulière. Les élèves et les professeurs respectent simplement les gestes barrières, le lavage des mains et l'aération des locaux.

Publicité

Trois niveaux de mesures en cas de rebond épidémique

Ensuite, trois niveaux de vigilance pourront s'appliquer selon la situation sanitaire. Un délai de 10 jours sera accordé pour passer d'un niveau à l'autre, pour permettre aux équipes de s'organiser et afin d'éviter de nouvelles polémiques sur des annonces ministérielles la veille pour le lendemain. La décision s’appuiera sur une analyse qualitative (nature du variant, contagiosité) et quantitative (nombre de cas, situation des hôpitaux).

Avec ce protocole, tous les cours seront en présentiel, sauf au niveau 3 où des cours à distance seront possibles, au lycée uniquement et sur décision locale. Ce sera le cas par exemple si les hôpitaux sont débordés ou si l'on constate un foyer épidémique. Mais il n'y aura plus de décision automatique et générale d'hybridation des cours, ce sera décidé au cas par cas.

Une règle adaptée à la situation générale

Concernant le port du masque, la règle qui s'applique à la population générale s'appliquera aussi à l'école. Si par exemple le gouvernement décide de le rendre obligatoire dans les lieux clos, il sera obligatoire aussi dans la classe ; s'il l'est dans la rue alors il le sera dans la cours de récréation. L'idée est de rester cohérent entre ce que les élèves vivent à l'école et ce qu'ils vivent à l'extérieur. Les syndicats saluent d'ailleurs ce principe.

Les regroupements importants (les fêtes d'écoles ou les journées "portes ouvertes" dans les lycées) seront limités dès le niveau 1 du protocole. La limitation du brassage des élèves ne concernera en revanche que la cantine, dans les écoles primaires, à partir du niveau 2. Il n'y a pas de limitation de brassage des élèves prévue en cours de récréation ou entre les classes, ce qui signifie qu'ils pourront être répartis dans les autres classes en cas d'absence de leur professeur.

Les cours de sport en extérieur préconisés

Le sport pourra se pratiquer en extérieur quel que soit le niveau du protocole. Les seules restrictions concernent le sport en intérieur : au niveau 2 il faudra respecter la distanciation sociale, et au niveau 3, pratiquer des activités de basse intensité, avec masque.

À la rentrée, la situation sanitaire devrait être entre le socle et le niveau 1. Mais "le niveau des mesures applicables au moment de la rentrée (socle, niveau 1, 2 ou 3) sera déterminé en août en fonction de la situation épidémique", précise le ministère de l'Education nationale dans un communiqué.

Le ministère a aussi commencé à faire un bilan sur les capteurs de CO2. Quelque 41% des écoles, 78% des collèges et 97% des lycées sont équipés d’au moins 1 capteur. Des progrès ont été faits. Les collectivités locales ont utilisé la subvention accordée pour ces équipements. Le gouvernement réfléchit en interministériel sur la façon de poursuivre cet effort d’équipement, soit en maintenant les subventions aux collectivités, soit en finançant des travaux d'aménagements pour mieux aérer certaines pièces.