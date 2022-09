Portrait de Mohamed Lahouaeij-Bouhlel, le terroriste du 14 juillet à Nice, fasciné par la violence

Il est 22h33 ce 14 juillet 2016 lorsqu’un camion blanc de 19 tonnes fait irruption sur la Promenade des Anglais, monte sur le trottoir tous feux éteints et vient délibérément percuter les spectateurs du feu d’artifice. Au volant du véhicule, un Tunisien de 31 ans, Mohamed Lahouaeij-Bouhlel. Arrivé en France neuf ans plus tôt, ce chauffeur-livreur, père de trois enfants, est surtout connu des services de police pour des faits de violences : bagarres, menaces de morts.

Violences conjugales aussi. C’est ce que sa femme dénonce à la police en septembre 2011. Elle raconte comment Mohamed Lahouaiej-Bouhlel la battait, régulièrement, y compris lorsqu’elle était enceinte, comment il lui est arrivé de la traîner par les cheveux et même d’uriner ou de déféquer sur elle, ou encore de poignarder la peluche de leur fille. Lui est entendu deux ans plus tard par les policiers. Il conteste l’intégralité des faits. Nous sommes alors le 20 juin 2016.

Radicalisation express

À cette date, depuis quelques mois à peine, Mohamed Lahouaeij-Bouhlel a basculé dans la radicalisation. Alors que son entourage le décrit comme quelqu’un de totalement non-pratiquant, qui mangeait du porc, buvait de l’alcool et ne priait pas, certains proches ont remarqué un brusque changement de comportement au début de l’été. Mohamed Lahouaeij-Bouhlel se serait mis à regarder des vidéos de décapitation d’otages par Daech, à écouter des récitations du Coran et, une dizaine de jours avant l’attentat, s’est laissé pousser la barbe.

Après l’attentat, la perquisition de son domicile est venue confirmer cette radicalisation expresse : à partir du 29 juin, Mohamed Lajouaeij-Bouhlel a effectué quotidiennement des recherches internet en lien avec l’islam radical. Vidéos et photos de propagande de l’État islamique sont ainsi retrouvées sur son ordinateur.

Violence et tentatives de suicides

Mais au-delà de sa radicalisation, c’est également la question de sa santé mentale qui interroge et dont il sera question à l’audience. Aux enquêteurs, son père a expliqué l’avoir emmené chez un psychiatre. Car celui qui était encore adolescent à l’époque faisait preuve d’agressivité envers ses proches et aurait tenté, à deux reprises, de se suicider. Mais Mohamed Lahouaiej Bouhlel, “personnalité solitaire et taciturne”, résument les magistrats instructeurs, semble avoir conservé une véritable fascination pour la violence. D’autres proches du terroriste, également interrogés par les enquêteurs, ont évoqué quant à eux une enfance marquée par les sévices, le manque d’attention ou le manque de nourriture.

Préparatifs et repérages

Dix jours avant de passer à l’acte, Mohamed Lahouaieh-Bouhlel se lance dans des démarches auprès d’agences de location pour réserver un camion, en vue dit-il d’effectuer un déménagement. Puis, dans les quatre jours précédents le feu d’artifice, il effectue plusieurs repérages, à pied, à vélo ou à bord du camion qu’il a alors récupéré. Plus de 180 kilomètres de repérage en quatre jours, précisent ainsi les magistrats dans leur synthèse du dossier d’instruction. Jusqu’à cette soirée du 14 juillet, où il monte à bord du camion, circule dans Nice, puis rejoint la Promenade des Anglais où, sans le moindre signe d’hésitation, il fonce dans la foule réunie pour le feu d’artifice.