 Poste par poste, à quoi vont servir les sept milliards consacrés à la transition écologique

C’était l’une des promesses de l’Etat, annoncé cet été par Elisabeth Borne. Pour doubler le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France et tenir les objectifs pour 2030, l'Etat va mobiliser sept milliards d'euros supplémentaires en 2024. Mardi, Matignon a détaillé la répartition des fonds, entre la rénovation des bâtiments, les ressources naturelles, l’énergie et l’industrie.

Le budget de MaPrimRenov' grimpe

Une bonne partie de l’enveloppe est destinée au logement, avec plus 1,6 milliards d’euros. Le gouvernement avait déjà annoncé cet été que le budget alloué au dispositif MaPrimeRenov' allait augmenter de 66% en 2024. Aujourd’hui, 2,4 milliards d'euros sont dépensés chaque année pour financer le dispositif. Plus d'1,5 million de Français ont bénéficié du dispositif depuis 2020.

Autre dépense importante : la décarbonation des sites industriels , inclus dans la plan "France 2030", avec 1,5 milliards d’euros. Selon le gouvernement, 20 % des émissions totales de gaz à effet de serre en France générée par l’industrie 500 millions d’euros seront dédiés l’année prochaine à la rénovation des écoles. Le 5 septembre, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il visait l’objectif de 40.000 écoles rénovées en dix ans.

"Certains craignent que la transition écologique soit synonyme de baisse de pouvoir d'achat. C'est au contraire l'absence de transition qui y conduirait, car nous serions éternellement soumis à des chocs sur les prix et donc sur le pouvoir d'achat", a affirmé la Première ministre mardi.

"Protéger le pouvoir d'achat, cela passe donc par la sortie des énergies fossiles, la rénovation des logements, les relocalisations. Cela passe par la maîtrise des coûts de l'électricité (...) En un mot, cela passe par la planification écologique", a ajouté la cheffe du gouvernement.

1,6 milliards d'euros pour la mobilité

En tout, le volet "mobilité" décroche 1,6 milliards d'euros. L’Etat injecte également 200 millions d’euros pour l’aide à l’acquisition de voitures électriques, 700 millions d’euros sera affectés aux infrastructures de transport. Une somme identique sera investie dans les infrastructures de transport ferroviaire, collectif, fluvial ou maritime.

La gestion des forêts et la gestion de l’eau seront dotées chacun de 500 millions d’euros supplémentaires. La rénovation des bâtiments de l’Etat obtient un chèque de 600 millions d’euros. Le soutien à l’injection biométhane coutera 800 millions d’euros de plus , car les tarifs d’achats seront revalorisés. Une aide bienvenue pour les producteurs de biométhane, qui permet de compenser la hausse des coûts de production qu'ils ont subie depuis 2022 à cause de la flambée de prix de l'énergie.

Moins 50% des émissions d'ici 2030

Emmanuel Macron doit s'exprimer lundi sur le sujet, avant la présentation en Conseil des ministres du projet de budget pour 2024 mercredi prochain. Il va dévoiler la feuille de route pour atteindre les objectifs de la France en termes de réduction des émissions des gaz à effet de serre d'ici à 2030.

La France doit, d'ici à 2030, réduire ses émissions de 50% par rapport au niveau de 1990, conformément aux nouveaux objectifs de l'Union européenne. Elle approchait les -25% de réduction en 2022. Dans le budget 2023, les investissements climat de l’Etat représentaient environ 25 milliards d'euros, selon Matignon.