Pour Amnesty International, les travailleurs de la Coupe du monde au Qatar doivent être indemnisés

Selon le sondage d’Amnesty International, près de 73% des personnes interrogées, dans des pays aussi divers que l’Argentine, le Kenya, le Maroc, ou la France, sont favorables à une indemnisation des travailleurs migrants employés sur les chantiers de la Coupe du monde à Doha.

Une main-d’œuvre bon marché venue majoritairement des pays asiatiques, dont les droits humains et sociaux n’ont pas toujours été respectés, et mérite donc des compensations financières. "Nous demandons un fonds d’indemnisation financé par la FIFA, qui va engranger près de 6 milliards d’euros de bénéfices lors de cette Coupe du monde", explique Lola Schulmann, chargée de plaidoyer acteurs économiques à Amnesty International. "Nous voudrions qu’elle abonde ce fonds d’un minimum de 440 millions de dollars, montant qui correspond à l’enveloppe globale que recevront les équipes qui vont jouer au Qatar."

67 % des sondés réclament une prise de parole des fédérations

Dans l’enquête d’opinion de l’ONG, plus des deux tiers des personnes interrogées (67%) veulent que leurs associations de football nationales s’expriment publiquement au sujet des problèmes en matière de droits humains liés au Mondial organisé à Doha en novembre prochain. Amnesty International dénonce le silence de la Fédération française de football (FFF), qui selon l’ONG, n’a pas pris la mesure de ce dossier sensible.

"Pour nous, ce sondage montre bien que la FFF doit s’exprimer publiquement", souligne Lola Schulmann, "comme l’encourage l’opinion publique française, puisqu’en France près de 70% des personnes interrogées demandent à ce que les dirigeants du football français s’expriment publiquement à ce sujet."

À la différence de la FFF, plusieurs fédérations de football (Belgique, Danemark, Angleterre, Allemagne, Norvégienne) ont exprimé leur soutien en faveur du principe de réparations.ur

Près de la moitié des Français ne regarderont aucun match

Le sondage d’Amnesty Internationale révèle par ailleurs que 48% des personnes interrogées en France pensent qu'ils ne regarderont aucun match du Mondial au Qatar, une proportion similaire dans les autres pays concernés par le sondage. "Le plus intéressant", souligne Lola Schulmann, "c’est que les personnes qui vont regarder les matchs soutiennent encore plus activement l’idée d’indemnisations des travailleurs immigrés." Dans l’ensemble des 15 pays sondés, le taux de soutien dans cette catégorie atteint 84%.

Amnesty International regrette que lors de l’attribution de l’organisation de la Coupe du monde au Qatar, la FIFA n’ait exigé aucune amélioration de la protection des travailleurs et travailleuses immigrés. Depuis 2010, les autorités qatariennes ont importé plus d’un million de ressortissants des pays asiatiques pour construire les infrastructures de la Coupe du monde (port, aéroport, métro, tramway, routes, ponts, etc.), en plus des huit stades du tournoi. Amnesty International n’appelle pas au boycott de la coupe du Monde au Qatar mais a lancé une campagne de mobilisation sur les réseaux sociaux #PayUpFIFA pour attirer l’attention sur le sort des centaines de milliers de travailleurs et travailleuses au Qatar.