Pour ceux qui n'assument pas d'avoir Twitter Blue, X propose de cacher le badge bleu

Une de plus. Twitter, renommée X, apporte une nouvelle option sur son réseau social. Dorénavant, les abonnés payants du réseau social, avec la fonctionnalité Twitter Blue, peuvent cacher la coche bleue qui dévoile l'abonnement à la plateforme. En clair, ceux qui ont payé peuvent éviter de le montrer, tout en gardant les bénéfices de leur abonnement. Aujourd'hui, avoir une coche bleue peut paraître encombrant. Certains utilisateurs se sont attirés les moqueries d'autres et n'assument pas.

Payer pour prétendre à ce badge

La certification bleue sur Twitter était auparavant une reconnaissance pour les utilisateurs, le Graal, la preuve de leur fiabilité, cela apportait de la crédibilité et prouvait la véracité du compte. Depuis la prise en main du réseau social par le milliardaire Elon Musk, ce n’est plus le cas.

Maintenant, tous les utilisateurs peuvent prétendre à ce badge, peu importe le nombre d’abonnés. Seule condition : payer. Les jours qui ont suivi cette décision ont vu une vague de faux comptes déferler sur le réseau social. La coche bleue est payante pour les utilisateurs, 11 euros par mois pour la version application sur smartphone, 9,60 euros pour la version pour la version web .

Depuis début février et son lancement , Twitter Blue permet d’avoir "un compte certifié, des tweets mieux mis en avant, la possibilité de faire des messages plus longs et de modifier ses tweets". En juillet, Twitter a aussi annoncé que le programme de rémunération des abonnés à Twitter Blue allait être mis en place. Les créateurs de contenus pourront obtenir une part des revenus publicitaires générés grâce aux publicités présentes sous leurs tweets. Parmi les conditions : générer au moins cinq millions de vues sur ses tweets au cours des trois derniers mois.

Un réglage dans les paramètres

Pour masquer le badge bleu, il faut se rendre sur les paramètres de la plateforme, puis "personnalisation du profil". Il suffit ensuite de "Masquer votre coche bleue". La centrale d’aide précise : "La coche peut encore apparaître à certains endroits et certaines fonctionnalités peuvent toujours révéler que vous avez un abonnement actif. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles lorsque votre coche est masquée. Nous continuerons à faire évoluer cette fonctionnalité pour la rendre meilleure pour vous."

Le compte X News Daily précise : "Après quelques tests, il semble que les utilisateurs qui masquent la coche bleue aient toujours accès à des fonctionnalités telles que l'édition, les messages longs, les longues vidéos, etc. La monétisation semble également toujours être une option."

Cette nouvelle mesure ne manque pas d'ironie, et généré de nombreux commentaires, sur Twitter , comme Ross Maghielse, le rédacteur en chef adjoint du Philadelphia Inquirer : "C'est fou que Musk ait réussi à transformer ce symbole d'un certain statut social, très convoité, en quelque chose de si honteux que les gens qui payent maintenant pour l'avoir pourraient désirer le cacher".