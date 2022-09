Pour contrer les militants anti-avortement, le planning familial lance un site dédié à l’IVG

Le Planning familial lance mercredi un nouveau site dédié à l'information sur l'avortement, à l'occasion de la journée internationale pour le droit à l’interruption volontaire de grossesse. Ivg-contraception-sexualites.org doit permettre de lutter contre les sites anti-avortement qui pullulent sur le web.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Si vous tapez ‘avortement’ dans un moteur de recherche, vous tombez rapidement sur des sites anti-choix et anti-IVG qui tentent de décourager les femmes en quête d’informations ", explique au Journal du Dimanche Sarah Durocher , la coprésidente de l’association. "Notre objectif est de les contrer", poursuit-elle. Un site français anti-IVG est l’un des plus visibles dans les principaux moteurs de recherche, comme le rappelait Numerama l’été dernier.

Publicité

Un tchat bientôt en ligne

Le site du Planning familial rappelle les droits des femmes sur les questions de l’avortement, explique les différentes démarches avant un IVG et détaille les deux techniques possibles , médicamenteuse ou instrumentale (appelée aussi chirurgicale). On peut également lire des témoignages de femmes. Méline, Céline, Nadia, Reysane, Lise racontent leur réflexion et leur avortement. Un espace pour les professionnels est disponible, ceux qui souhaitent figurer dans l’annuaire professionnel des écoutants du numéro vert "IVG, Contraception, Sexualités" (0 800 08 11 11).

D’ici quelques mois, en 2023, le site hébergera également un tchat, avec l’aide de la Fondation des Femmes. Il permettra de poser toutes les questions que l’on souhaite par écrit, anonymement et gratuitement.

223.000 IVG en 2021

Un site nécessaire, malgré l'existence d'une loi adoptée en 2018 qui permet déjà de pénaliser les sites de "désinformation" sur l’IVG. Elle prévoit jusqu'à deux ans de prison et 30.000 euros d’amende. Mais ce délit d’entrave "numérique" peine à être appliqué .

Les derniers chiffres de la Drees, le service statistique des ministères sanitaires et sociaux, publié fin septembre, révèlent que 223.000 IVG ont été enregistrés en 2021, contre 233.000 en 2019. En juin dernier, après la décision de la Cour suprême américaine de révoquer un arrêté garantissait le droit à l'avortement aux États-Unis, plusieurs groupes politiques français ont décidé de réagir. Des propositions de loi pour inscrire l’IVG dans la Constitution ont été déposées . Celle portée par les écologistes sera examinée le 19 octobre au Sénat. La seconde, proposée par la majorité, arrivera fin novembre à l'Assemblée nationale.