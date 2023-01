Pour Human Rights Watch, la guerre en Ukraine a fait oublier d'autres conflits tout aussi désastreux

Les responsables de Human Rights Watch (HRW), considèrent que 2022 est une année de "mise à l'épreuve" pour les droits de l'Homme. Avec l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe et les révélations de massacres qui ont été faites, comme à Boutcha par exemple, certains pays sont sortis des radars. "Ils n'ont pas eu le niveau d'attention requis", reconnaît Tirana Hassan, la directrice exécutive de l'ONG, à commencer par l'Éthiopie. "Le conflit au Tigré a imposé des souffrances pour un très grand nombre de civils tout au long de l'année 2022. Et même s'il y a une paix fragile dans cette région en ce moment, il ne peut pas y avoir de stabilité si personne ne s'assure que justice soit rendue et que des responsables soient désignés."

Mais cette attention internationale centrée sur l'Ukraine n'a pas eu pour effet de décomplexer les régimes autoritaires, alors même que ces gouvernements auraient pu profiter du fait que le monde entier regarde ailleurs pour se livrer à plus d'exactions. La Chine était sous surveillance, pour autant, "nous n'avons pas de preuves qui montrent que Pékin s'est servi de la guerre en Ukraine", assure Tirana Hassan. "Mais les Chinois restent sans vergogne dans leur répression contre les Ouïghours et les autres minorités à l'intérieur du pays. Ils n'ont pas besoin d'une excuse comme l'Ukraine pour ça", dit-elle.

2022, une année de prise conscience

La directrice exécutive par intérim de Human Rights Watch constate toutefois que cette guerre a eu des conséquences "positives" sur la question des droits l'Homme. Les gouvernements ont mieux coopéré pour améliorer l'accueil des réfugiés ukrainiens. Ils se sont aussi mieux coordonnés sur le terrain des enquêtes ; celles qui sont menées après le retrait des troupes russes. Les pays occidentaux apportent leur expérience pour aider Kiev à documenter les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis en Ukraine depuis le début de l’invasion russe. Ils apportent aussi un soutien pour les procédures devant la Cour pénale internationale. "Un tel niveau de coopération, c’est du jamais-vu", précise Tirana Hassan.

La directrice exécutive de HRW souhaite aussi mettre en avant les "lueurs d’espoir" que génère 2022 sur la question des droits de l’Homme. "À travers le monde, des peuples ont choisi de se soulever", malgré les régimes répressifs auxquels ils font face. C’est notamment le cas en Iran sur la question du port du voile. Ou encore en Chine avec une vague de contestation inédite en fin d’année dernière qui a fini par faire reculer les autorités sur leur politique "zéro-Covid". Des mouvements qui, selon Tirana Hassan, doivent être vus comme "une occasion pour la communauté internationale d’exprimer son soutien aux manifestants qui se rendent courageusement dans la rue".