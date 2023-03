Pour l’une des premières fois, la Shoah est racontée en jeu vidéo

Comment raconter la Shoah dans un jeu vidéo ? "The Light in the Darkness" ("La Lumière dans les Ténèbres") a tenté de répondre à cette délicate question dans un jeu paru sur PC et bientôt sur Xbox et PlayStation. Son créateur, Luc Bernard, franco-anglais de 36 ans, ne voit pas ce jeu comme un simple divertissement, mais plutôt comme un outil pédagogique pour expliquer l'entreprise d'extermination systématique des Juifs d'Europe par les nazis.

Le joueur incarne les membres d’une famille ouvrière juive originaire de Pologne sous le régime de Vichy. On suit la vie à Paris de Moïse, sa femme Bluma, et leur fils Samuel au début des années 40. Il y a également la voisine non juive Maria, et son compagne Bernard, un juif séfarade de l'Algérie colonisée. Dans ce jeu, on assiste à la rafle dite "du billet vert" puis celle du Vel d'Hiv', le transfert de la famille vers le camp de Pithiviers et la déportation à Auschwitz.

L'histoire du jeu "The Light in the Darkness" se déroule dans les années 40. - Luc Bernard

Enseigner la Shoah dans des pays d'Afrique et d'Asie

"De ne pas avoir la Shoah représentée dans les jeux vidéo, c’était un problème", estime Luc Bernard. Ce jeu n’est pas seulement destiné à l’Europe ou les États-Unis, "c’est un jeu international", explique le développeur. Il cite par exemple l’Égypte, "où 90% des jeunes jouent aux jeux vidéo et où l’Holocauste n’est pas enseignée". "The Light in the Darkness" est d’abord destiné "aux pays qui n’ont pas accès à l’éducation de la Shoah".

Et même dans le pays dans lequel il vit, Luc Bernard constate un manque de connaissance concernant l’Holocauste : "C’est vraiment la France qui a aidé, la France qui a déporté. Aux États-Unis, très peu de gens savent ce qu’il s’est passé en France. Ils pensent que c’est l’Allemagne toute seule qui a tout fait."

Extrait du jeu "The Light in the Darkness". - Luc Bernard

Une année de recherches

C'est un jeu interactif. Par exemple, "lors de la scène de la rafle du billet vert , il faut aller au commissariat de police, qui vous donne une liste d’affaires à récupérer, vous retournez chez vous pour les prendre", explique le créateur du jeu, qui rappelle qu'en aucun cas le cours de l'histoire ne peut changer. "On ne pouvait pas faire un jeu où le joueur gagne à la fin", ajoute Luc Bernard.

Le développement du jeu a duré deux ans, dont la moitié consacrée à des recherches, à se documenter. Luc Bernard a consulté les archives du musée américain du mémorial de l'Holocauste à Washington et du musée de l'Holocauste de Los Angeles. Il a également rencontré des survivants. "Il faut absolument que tout soit exact, même si c’est un projet artistique", explique Luc Bernard. "On a tout vérifié, une fois, deux fois, trois fois. C’est pour ça que cela a été très dur."

De rares jeux vidéo à propos de la Shoah

La série "Wolfenstein" , un jeu de tir à la première personne, est l’une des rares à aborder l’Holocauste. En 2014, dans "The New Order", le personnage principal s’introduit dans un camp de concentration fictif en Croatie, dans le cadre d'une dystopie où les nazis ont remporté la guerre. Très peu de jeux se sont aventurés dans un camp de concentration avec l'ambition d'être réalistes.

Le journaliste Gérald Mercey se souvient d’un jeu sorti en 1995 "I have no mouth and I must scream", dont certaines séquences se déroulent à Auschwitz . En 2018, les développeurs ukrainiens du jeu "Cost of Freedom" ont finalement abandonné leur projet . Le jeu, de très mauvais goût, devait se dérouler dans un camp semblable à celui d’Auschwitz. Parmi les missions : torturer des prisonniers et les envoyer dans les chambres à gaz. "La plupart des développeurs utilisent la Shoah de loin, comme dans "This War of Mine" [ un jeu polonais de 11bit, qui décrit fidèlement le quotidien de populations civiles en temps de guerre , NDLR*], en se servant de lieux fictifs"*, ajoute Gérald Mercey.

Une volonté de respecter l'Histoire

Le jeu vidéo est-il un bon moyen pour faire transmettre l’histoire de la Shoah ? Luc Bernard en est certain. Pour l’historien Tal Bruttmann, le plus important reste les faits historiques : "Si c’est un moyen d’atteindre un certain nombre de personnes en leur montrant ces événements et en les rendant acteurs d’une histoire inéluctable, l’idée n’est pas problématique." L’historien ajoute : "La démarche à l’air décente dans la volonté de respecter l’Histoire."

Il prend pour comparaison la bande dessinée : "Pendant très longtemps, la BD a été illégitime pour dénoncer la Shoah jusqu'à ce que Maus, ce vrai chef-d'œuvre, change beaucoup de choses", rappelle Tal Bruttmann. "Que ce soit un jeu vidéo ne pose pas de problème, si ça permet une meilleure transmission." L’historien note que des institutions ont tenté d’utiliser TikTok ou Instagram pour évoquer l'histoire de la Shoah, "de manière plus ou moins décente, appropriée, ou problématique".