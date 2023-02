"Pour la France" : "le magnifique champ d'honneur" de Rachid Hami selon Le Masque

Le film présenté par Jérôme Garcin

Le 29 octobre 2012, Jallal Hami, un élève officier de 24 ans à Saint-Cyr, se noie lors d'un exercice dit de transmission des traditions, autrement dit un bizutage. Rachid Hami, qui est son frère aîné, raconte ce drame dans son deuxième long-métrage, qui s'ouvre par la scène nocturne de l'accident et remonte ensuite le temps. L'enfance des deux frères en Algérie, que leur mère Nadia (Lubna Azabal) emmène en France après s'être séparée de leur père violent (Samir Guesmi). Aïssa Saïdi (Shaïn Boumedine) et Ismaël (Karim Leklou) font des choix de vie opposés, se retrouvent à un moment à Taïwan et puis il y a la mort de l'élève officier, et le frère survivant et leur mère qui vont tout faire pour obtenir de la hiérarchie, auprès du général Caillard (Laurent Lafitte), qu'il ait des funérailles avec les honneurs militaires.

Nicolas Schaller salue un film d'une "très grande sobriété et dignité"

Le critique pour L'Obs a été très agréablement surpris par le ton scénaristique employé par son réalisateur qui se révèle très bouleversant dans ce récit familial "parce que ce qui est beau, c'est que Rachid Hami traite un sujet d'autant plus délicat et sensible qu'il l'a vécu de très près et qu'il le fait de manière assez digne, en évitant le côté film à procès. Même si l'issue judiciaire de cette histoire manque, le film raconte très bien ce que peut représenter aussi l'intégration d'une famille d'origine algérienne, mais aussi les rapports de frères, comment l'un prend l'ascendant par les drames de la vie et par tout ce qui peut se passer.

C'est un film d'une très grande sobriété et dignité qui repose sur une sorte d'acte de contrition de Rachid Hami à travers le personnage de Karim Leklou. On sent qu'il n'a pas été à la hauteur avant que le drame n'arrive et qu'il entend faire amende honorable par ce film, qui manque malgré tout d'un peu de colère pour mieux faire tenir l'ensemble sans que rien ne s'éparpille. Hormi cela, c'est un film très doué".

Charlotte Lipinska : "C'est très très fort et honorable"

Un film qui ne se résout à aucune colère, ni contre l'armée ni contre la France, qui entend être beaucoup plus subtil que cela, c'est ce qui fait que le film fonctionne totalement selon la journaliste pour Vogue : "Le film n'est pas du tout là où on l'attend. Avec ce drame terrible qu'il a vécu et ce fait-divers, on pouvait s'attendre à un réquisitoire contre l'armée, à pointer les responsabilités, la lenteur de la justice. À l'inverse, le film sonne comme un champ d'honneur à son frère, comme pour lui rendre les honneurs qu'il n'a finalement jamais eus.

Le film est déroutant parce qu'il se concentre sur des rapports sensibles, pudiques, un magnifique procédé sur la fraternité et sur ces lignes de tension qui traversent la famille depuis leur venue en France. Il est vrai que, d'une certaine manière, on peut ressentir une légère frustration en tant que spectateur de ne pas aller au bout de cette histoire avec le procès et les condamnations alors qu'il s'agit quand même d'un homicide involontaire avec des très clairs manques de discernement".

Pierre Murat applaudit une très belle suprise et un magnifique hommage

Pierre a même dû le voir une seconde fois car lui aussi la première fois s'attendait à voir quelque chose qui relève du film de la colère, et salue la grande surprise d'un film qui a au contraire fait le choix de consacrer à l'honneur, la dignité : "même si le film n'est pas dénué de défauts, que c'est un peu long et parfois exotique, la démarche du réalisateur dans cet hommage qu'il opère est très digne et bouleversant, et porté avec beaucoup de style et de dignité".

Pour Xavier Leherpeur c'est "un très grand film, très intelligent"

Pour le chroniqueur ciné de France Inter et journaliste chez 7e Obsession, le film est très intelligent dans son écriture et la distance qu'il crée avec son sujet : "Il y a plein de choses. Il y a la fraternité, l'héritage, la violence dont il faut se défaire et qui vient de l'enfance, avec le père, mais aussi avec la guerre civile d'Algérie qui les force à quitter le pays. Je trouve qu'il a extrêmement bien sédimenté tout cela. Il raconte en filigrane un travail d'intégration, que c'est un soldat comme les autres et que comme il était d'origine arabe, il voulait absolument faire mieux que les autres. C'est là que la vraie colère du film s'incarne peut-être vraiment, même si elle est sourde et tenue, elle nourrit constamment et subitlement la mise en scène. Pour cela c'est un très grand film".

Le film

"Pour la France" de Rachid Hami 7 min France Inter

