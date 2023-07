Pour la première fois en métropole, le dispositif Fr-Alert déclenché à cause de la météo

Une sonnerie stridente qui sort du téléphone, inhabituelle, et même si le smartphone était en silencieux. "Oh la crise cardiaque la notification FR Alert la", écrit un internaute sur Twitter . Pour la première fois en métropole depuis son lancement en juin 2022, le système FR-Alert a été déclenché à cause d'un phénomène météo dans les cinq départements en vigilance rouge orages : le Doubs, la Haute-Saône, le Haut-Rhin, le Jura et le Territoire de Belfort. Comme l'explique la Sécurité civile : "Une notification envoyée sur les téléphones portables vous permet d’être informés de la situation et des comportements à adopter pour vous protéger."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une liste de conseils

Ce dispositif d’information d’urgence est opérationnel depuis l’été dernier, lancé suite à une obligation européenne s'appliquant aux pays de l'UE. Il "permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d’un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger afin de l’informer des comportements à adopter pour se protéger", explique le site FR-Alert. Parmi les situations concernées : une catastrophe naturelle, un incendie de grande ampleur, un accident chimique ou industriel, un attentat.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

L’alerte envoyée par les préfectures liste les comportements à avoir en cas d’orages et vents très violents : "Restez chez vous, évitez toute activité extérieure. Éloignez-vous des arbres et des cours d’eau. Abritez-vous dans un lieu sûr et protégé." Un système utile car contribuant "à développer une culture du risque dans notre pays", juge Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort, interrogé par France Inter.

Le porte-parole de la Sécurité civile Arnaud Wilm, interrogé sur BFMTV mardi soir, estime que ces alertes ont "permis d’informer globalement l’ensemble des populations". Il prend pour exemple "l’évacuation notamment dans le Jura de deux camps de scouts, donc de mettre 65 enfants à l’abri."

Des habitants oubliés

Selon la préfecture du Jura, "97% de terminaux ont été touchés" dans le département, et environ 230.000 personnes en Haute-Saône. Mais tous les habitants n’ont visiblement pas reçu ces alertes, si l'on en croit des témoignages publiés sur Twitter. Plusieurs internautes pointent aussi le "décalage de plus d’1h30 entre le passage en alerte rouge et la réception du message". "La lenteur pour le déclenchement de l’alerte n’est pas normale", écrit un autre utilisateur . "La réception de l'alerte a globalement bien fonctionné, bien que certaines personnes nous ont signalé ne pas avoir reçu toutes les alertes", affirme la préfecture de Haute-Saône.

Pas d'application à télécharger

Pourtant, pour recevoir ces alertes, pas besoin de s’inscrire, ni de télécharger une application mobile. Ce système n'utilise pas non plus les données de géolocalisation, puisqu'elle est basée sur les antennes-relais. Le système fonctionne avec le réseau téléphonique mobile et utilise la "diffusion cellulaire", qui permet de transmettre à l'ensemble des téléphones d'un territoire donné, en quelques secondes, un message "prioritaire" d'alerte sur un canal dédié.

S'il s'agit d'une première pour un phénomène météo, Fr-Alert avait déjà été déclenché l'été dernier , en Gironde, lors des feux de forêts. Les habitants de Balizac, Budos et Landiras avaient ainsi été appelés à évacuer "la commune dès que possible". Hors métropole, une partie des habitants de La Réunion ont reçu en février dernier une alerte concernant le cyclone Freddy. Ces derniers mois, une vingtaine d'exercices ont eu lieu un peu partout en France pour tester l'efficacité de ces messages d'alertes.