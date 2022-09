Pour la première fois, l'iPhone coûte plus de 1000 euros en France (et jusqu'à 2000 euros)

Le téléphone d'Apple est connu pour ses prix élevés. Même s'ils ne sont pas les plus chers du marché, les iPhone sont réputés, depuis leur lancement en 2007, pour être des produits peu abordables, à l'instar des Mac sur le marché de l'informatique personnelle. Mais ce mercredi, l'entreprise à la pomme a franchi un nouveau cap, avec des téléphones vendus plus cher que ceux de la génération précédente.

Côté américain, Apple a modéré son augmentation des prix, avec un téléphone à 799$ sur le premier modèle d'iPhone 14, allant jusqu'à 1 099$ pour le premier des iPhone Pro Max – cette année, il y a quatre modèles, un iPhone 14 et sa déclinaison "Plus", plus grande (qui remplace le "mini", plus petit), et un iPhone 14 Pro et le Pro Max, lui aussi plus grand.

Publicité

Un iPhone "de luxe" à plus de 2000 euros aussi disponible

Mais c'est en traversant l'Atlantique que le bât blesse : en France, il n'y aura cette année aucun iPhone à moins de 1000€. La situation internationale, l'inflation et surtout la remontée du dollar par rapport à l'euro expliquent ce prix plus élevé. Ainsi, le premier modèle d'iPhone disponible est l'iPhone 14, à 1019 euros, dans sa plus petite configuration (128Go de mémoire). De l'autre côté de l'échelle, on trouve l'iPhone 14 Pro Max (avec un plus grand écran donc) avec 1To de mémoire, au prix de 2129 euros.

À réécouter : On a tous un petit côté SM Écouter plus tard écouter 2 min

C'est la première fois aussi qu'un modèle du téléphone dépasse la barre des 2000€, un palier franchi avec un téléphone qui se veut radicalement différent de l'iPhone 14 "classique". Là où les précédents iPhone "Pro" se présentaient comme des déclinaisons plus puissantes, celui-ci est un modèle radicalement différent y compris dans son design, avec une nouvelle "île dynamique" en haut de l'écran en lieu et place de l'encoche présente sur les autres modèles.

Sur quinze ans d'histoire du téléphone, on peut constater que les prix ont doucement mais sûrement augmenté en France chaque année, partant d'un premier modèle à seulement 400€ pour arriver jusqu'au millier d'euros de celui-ci. Un autre constat saute aux yeux : l'écart entre le modèle le moins cher et le modèle le plus cher de chaque génération s'est lui aussi creusé.