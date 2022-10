Pour la première fois, le RN décroche une vingtaine de présidences de groupes d'amitié à l'Assemblée

Le Rassemblement national a décroché la présidence d'une vingtaine de groupe d'amitié à l'Assemblée nationale. La répartition des 156 groupes d'amitié entre la France et les pays étrangers a été tranchée mercredi soir. La liste définitive doit encore être validée par le bureau de l'Assemblée. Les présidents de ces groupes d'amitié jouent un rôle particulier dans la diplomatie : ils sont en lien avec les ambassadeurs, avec les parlementaires d'autres pays et participent à des déplacements à l'étranger.

Comme il est de tradition, c'est le parti majoritaire, Renaissance, qui présidera les groupes d'amitié les plus stratégiques du moment : France-États-Unis, France-Ukraine mais aussi France-Chine. Fort de sa position de première opposition dans l'hémicycle avec ses 89 députés, le Rassemblement national en présidera pour la première fois une vingtaine. Mais les négociations ont été particulièrement longues - plus de quatre heures - et difficiles pour le RN.

Un barrage pour éviter au RN d'avoir les groupes les plus stratégiques

Selon plusieurs participants, Marine le Pen a terminé la réunion fleuve "agacée". En cause, une série de revers, pilotés par le Quai d’Orsay, selon un poids lourds de la majorité. Il n'était pas question pour la majorité de laisser le Sénégal, pays allié, la Côte d'Ivoire ou le Liban au parti de Marine Le Pen.

"Pas très démocratique", s'indigne auprès de France Inter un président de groupe de la majorité, qui raconte être même intervenu en cours de réunion. "Je ne soutiens pas le RN, loin de là, mais ses députés ont la même légitimité démocratique que moi."

Le Rassemblement national, un parti pas comme les autres à l'Assemblée ? "Évidemment", répond l'insoumis Bastien Lachaud, qui se félicite au contraire d'avoir fait barrage lors de la réunion : "Heureusement que nous étions là."

Brésil et Inde

Manifestement consciente que l'affaire prendrait un tour politique, la finaliste de la dernière présidentielle s'est bien privée de demander la tête des groupes d'amitié avec l'Italie, la Hongrie ou la Russie. Elle a tout de même remporté deux batailles loin d'être anodines : le Brésil et l'Inde. "Des victoires tout aussi symboliques", tique un député de la Nupes.