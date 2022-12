Pour la première fois, le salaire est en tête des priorités des professions intermédiaires

Assistantes de direction, secrétaires de mairie, techniciens informatiques, comptables ou commerciaux : les professions "intermédiaires et techniciennes", entre le cadre et l'employé, n'ont pas le moral au beau fixe, en ce qui concerne leurs conditions de travail. C'est ce que constate la CGT, qui a mandaté l'institut de sondage ViaVoice pour prendre le pouls de cette catégorie socioprofessionnelle qui représente 7 millions de salariés au total, soit un quart de la population active.

Le salaire, en tête ex-æquo des préoccupations

À la question "Dans le cadre de votre vie professionnelle, quelles sont vos trois priorités ?", les sondés mettent en tête "Mon salaire" et "Mon équilibre vie privée/vie professionnelle", à 71% chacun. La préoccupation pour les salaires augmente donc de 14 points en un an, du jamais-vu, ces dernières années.

Les techniciens, assistantes et autres professions intermédiaires disent pour beaucoup ne pas avoir vu la couleur d'un coup de pouce sur leurs fiches de paie. "59% des sondés nous disent qu'ils n'ont eu aucune augmentation depuis un an et 54% nous disent qu'ils n'ont même pas eu de prime. Il y a un effondrement salarial en cours du fait de l'inflation", retient surtout Sophie Binet, pour la CGT techniciens et cadres.

Pour les femmes, "la triple peine"

Une situation qui vient accentuer un sentiment souvent légitime d'inégalité salariales pour les femmes, alors que les grilles de salaires dans les secteurs très féminisés dans l'administratif ou le soin, sont déjà plus basses. Et que les progressions de carrières sont en moyenne un peu plus lente. "On parle de triple peine, avec cette situation d'inflation très forte et de stagnation salariale. Ces inégalités femmes-hommes sont en train d'exploser", poursuit Sophie Binet.

"La conséquence de ce déclassement salarial, c'est que dans notre baromètre, on voit un mouvement de grande démission. Un quart des sondés disent envisager de changer de travail dans les douze prochains mois", rappelle la syndicaliste. Un chiffre qui monte à 33% dans le privé. Le taux est de 15% seulement pour les fonctionnaires, mais c'est un niveau tout de même haut pour ces professionnels qui se déclarent très attachés à leurs missions.