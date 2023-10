Pour la première fois, les restos du Cœur vont devoir "refuser du monde" en novembre

Début septembre, l'association créée par Coluche avait tiré le signal d'alarme sur ses difficultés financières. Le délégué général de l'association, Jean-Yves Troy, a remis l'accent sur ces problèmes de financement, lors d'une audition devant les députés à l'Assemblée nationale. "A partir de novembre, nous allons refuser du monde pour la première fois de l'histoire" de l'association caritative, a-t-il annoncé.

Il affirme que la crise actuelle a un aspect "massif et brutal" : "On a des charges qui augmentent, nous avons plus de 110 entrepôts, une logistique très importante, puisqu'il ne faut pas oublier que nous achetons un tiers de ce que nous distribuons", a-t-il expliqué devant les députés. Or ces charges en augmentation à cause de l'inflation se heurtent à un nombre de demandes en hausse : selon Jean-Yves Troy, "200 000 personnes sont allées taper à la porte des Restos" en plus sur un an. Une hausse qui n'a jamais été constatée avec une telle rapidité.

Des conditions d'accès restreintes

"Les Restos du Coeur ne sont pas dimensionnés pour distribuer 170 millions de repas et accueillir 1,3 million de personnes. On n'est pas taillés humainement, comme nous disent les bénévoles : sur le terrain c'est de l'abattage, et ce n'est pas le rôle des Restos du Coeur", assure-t-il.

Concrètement, "à partir de novembre, nous allons réduire les dotations, et nous réduisons aussi les critères d'accès à l'aide alimentaire", même si, rappelle-t-il, les Restos du Coeur ne font pas que de l'aide alimentaire.

Un trou de 35 millions d'euros

"Pour boucler le budget, c'est ce montant de 35 millions qu'il nous manquait", expliqué le délégué général de l'association, qui précise que certaines inconnues subsistent : "On a une inconnue, c'est l'appel à la générosité du public" sur la campagne d'hiver. "La deuxième question, c'est qu'on ne voit pas de baisse du nombre de demandeurs", et ce même en restreignant les critères.

Début septembre, les Restos du Coeur avaient fait état de leurs difficultés financières, avec un trou de 35 millions d'euros à trouver pour maintenir son aide alimentaire cette année et expliqué être en danger d'ici trois ans "si rien n'est fait". Le gouvernement, par l'intermédiaire de la ministre des Solidarités Aurore Bergé, avait annoncé une aide supplémentaire de 15 millions d'euros, et une enveloppe de 6 millions pour les associations venant en aides aux tout petits. De nombreuses enseignes de grande distribution avaient aussi annoncé leur soutien à l'association.