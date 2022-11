Pour la première fois, Tiktok reconnaît que les données des utilisateurs peuvent être consultées en Chine

Les utilisateurs de TikTok ont dû voir cette fenêtre s’afficher ces dernières heures, au moment d’ouvrir l’application. "Mise à jour de la politique de confidentialité", à partir du 2 décembre, avec l’obligation de cliquer sur "Compris", pour ainsi visionner des vidéos. Le réseau social chinois, qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde, reconnaît que les données de ses utilisateurs européens peuvent être consultées dans plusieurs pays du monde, dont la Chine. La maison mère de TikTok, ByteDance, veut ainsi "garantir" une "expérience fiable, agréable et sûre".

Détecter les comptes automatisés

La mise à jour sera effective à partir du 2 décembre et concernera l’espace économique européen, le Royaume-Uni et la Suisse. Aujourd’hui, l’application la plus téléchargée dans le monde stocke les données des utilisateurs européens aux États-Unis (à Austin, au Texas) et à Singapour. Dans un billet de blog, Elaine Fox, la responsable de la confidentialité de la plateforme en Europe, écrit : "Nous permettons à certains employés de notre groupe situés au Brésil, au Canada, en Chine, Israël, le Japon, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Corée du Sud et les États-Unis d'accéder à distance aux données des utilisateurs européens de TikTok."

Publicité

Selon le Guardian , les données pourraient être utilisées "pour effectuer des vérifications sur certains aspects de la plateforme", améliorer les performances de ses algorithmes de recommandations, et permettre de repérer les comptes automatisés. L'algorithme de TikTok est l'un des secrets les mieux gardés.

Dans le respect des règles européennes selon TikTok

La représentante du réseau social précise que cette consultation des données se fera "sous réserve d'une série de contrôles de sécurité et de protocoles d'approbation robustes, et au moyen de méthodes reconnues par le RGPD (l'accord général de l'UE sur la réglementation concernant la protection des données)". En Europe, les transferts de données sont encadrés par un arrêt de la Cour de Justice européenne rendu en 2020, "Schrems II".

Dans la publication, Elaine Fox tente de rassurer et précise qu’un nombre limité d’employés de ByteDance aura accès "aux données des utilisateurs européens". Elle rappelle également que "TikTok ne collecte pas d'informations de localisation précises", bien qu'elle écrit quelques lignes plus tôt qu'il y a une "mise à jour" de la politique de confidentialité "sur les différentes manières dont les informations de localisation des utilisateurs européens peuvent être collectées".

Un transfert de données reconnu à demi-mot

L’application TikTok est controversée, notamment aux Etats-Unis. De nombreux représentants et élus accusent le réseau social d’être contrôlé par le gouvernement chinois. L’été dernier, après une enquête du site Buzzfeed , le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, affirmait que seules les données non-sensibles étaient accessibles par les employés de TikTok, y compris en Chine. Dans ses révélations, le site américain révèle le contenu de 80 enregistrements issus de réunions internes de l'entreprises. On apprend que des ingénieurs de TikTok en Chine auraient accès aux données privées des utilisateurs américains.

En début de semaine, un membre du Conseil des investissements étrangers aux États-Unis se manifestait pour une interdiction de TikTok. Le réseau social est également au centre de deux enquêtes de la Commission irlandaise de protection des données, l’équivalent de la Cnil en France. Elle s’interroge sur sa méthode de collecte des données de ses utilisateurs mineurs et sur le transfert de données vers la Chine.