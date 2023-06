Pour la première fois, une malformation anévrismale de la veine de Galien opérée in utero à Paris

C'est une première mondiale. Un fœtus souffrant d’une grave malformation au cerveau, très spécifique, a été opéré à Paris dans le ventre de sa mère, soit in utero, a révélé vendredi matin Le Parisien . Une opération exceptionnelle, pratiquée en septembre 2022 à l'hôpital Necker, spécialisé dans la prise en charge des enfants, que la prouesse a eu lieu. L'objectif : sauver Lisandro, alors dans le ventre de sa mère, Elodie, depuis 33 semaines, promis à la mort ou à un lourd handicap. Selon un communiqué de l'AP-HP , organisme dont dépendent les principaux hôpitaux publics d'Île-de-France, le fœtus souffrait très exactement d'une "malformation anévrysmale de la veine de Galien". Il s'agit "d'une malformation vasculaire congénitale située dans la partie centrale du cerveau qui consiste en une communication anormale entre des artères et la veine de Galien".

Sur France Inter, Yves Ville, chef du service d'obstétrique et de médecine fœtale à l'hôpital Necker, explique "qu'in utero, voilà des années que cette pathologie est une frustration des équipes parce que l'on ne savait pas comment faire".

Opération particulièrement risquée

Cette malformation se forme dans la période embryonnaire et peut-être visible à l’échographie du deuxième ou du troisième trimestre. D'après l'AP-HP, elle peut avoir de "graves conséquences sur le développement du cerveau et peut entrainer le décès à la naissance", et précise que même si le bébé survit, "de lourdes séquelles neurologiques et des retards du développement sont fréquents."

Jusqu'à maintenant, après la découverte d'une telle malformation, "les options proposées par les équipes soignantes" étaient limitées, précise l'AP-HP, "tout particulièrement pour les fœtus à haut risque de développement de lésions cérébrales durant la grossesse et de décompensation cardiaque à la naissance". Parmi les options possibles dans ce genre de situation : une interruption thérapeutique de grossesse, "une limitation des soins en cas de lésions cérébrales irréversibles ou un traitement de neuroradiologie par embolisation." Mais les parents de Lisandro se sont vu proposer une dernière option : une opération fœtale in utero.

Une intervention risquée jamais tentée sur une malformation avec un tel risque d'hémorragie. Les équipes de Necker ont estimé que cette opération pouvait être proposée, suite "d’une part des conséquences cardiaques déjà présentes, mais réversibles et d’autre part d’un aspect normal du cerveau du fœtus".

Malgré le risque, la famille de Lissandro a donc accepté l'intervention, qui a eu lieu le 7 septembre 2022, au bloc anténatal de Necker. Elle est réalisée par une équipe mixte constituée de chirurgiens-gynécologues et de neuroradiologues interventionnels.

Un microcathéter et un fil de platine

L'AP-HP donne aujourd'hui des détails sur l'opération : sous guidage échographique, après anesthésie générale du fœtus et anesthésie locale de la mère, un microcathéter a été positionné dans la veine de Galien (cruciale pour l'irrigation du cerveau en sang) à travers la peau et l’utérus de la mère, puis à travers le crâne du fœtus. Cela a permis le déploiement de 5 mètres d'un fil de platine qui a permis de remplir l'anévrisme et de freiner la malformation.

L’intervention a été rapide, moins de 30 minutes, et les effets nets. " "Ce que nous craignions c'était que cet abord direct cause plus de dégât qu'il n'aide et en fait les choses ont été bien maitrisées avec une étude du matériel utilisé", confie à France Inter, le professeur Yves Ville.

Selon l'AP-HP, la grossesse s’est ensuite poursuivie "avec une nette amélioration des fonctions cardiaques fœtales et une réduction des dimensions des veines impliquées dans la malformation mesurées en IRM". Un peu plus d'un mois après, Lisandro, 3,2 kg, est né par voie basse et sans aucune lésion cérébrale. Toutefois, "une embolisation, cette fois via l’artère fémorale, a été réalisée au cinquième jour de vie, du fait de l’apparition d’un retentissement cardio-respiratoire puis au 67e jour de vie, permettant une guérison complète de la malformation."

Une opération qui en a amené une autre similaire aux Etats-Unis

Huit mois après, Lissandro va donc très bien. "Maintenant, on sait qu’il est sauvé. Il est en vie, sans séquelle. Notre bébé miracle…", résume dans le Parisien , Marco, son père. Quelques mois plus tard, aux États-Unis, des chirurgiens ont réalisé une opération semblable dans un hôpital de Boston. Celle-ci, réalisée en mars également couronnée de réussite, a donné lieu à une publication scientifique, dans la revue Stroke. "Cette approche représente un changement de paradigme" face à ce type de malformation, y écrivaient les chercheurs, notant qu'une telle opération permet d'intervenir à un stade précoce et avant des complications irréversibles.

Dans son communiqué vendredi, l'AP-HP affirme que "cette intervention ouvre de nouvelles perspectives dans la gestion des malformations anévrysmales de la veine de Galien". Il est également ajouté que "l’intervention anténatale semble comporter un risque limité pour la mère comme pour le fœtus. Elle peut permettre de prévenir, chez certains fœtus à haut risque, l’apparition de graves conséquences cardiaques et cérébrales au cours du troisième trimestre et le décès à la naissance".

"Toutes les anomalies ne peuvent pas être opérées in utero"

Cette prouesse donne évidemment de l'espoir mais, va t-on désormais pouvoir opérer toutes les malformations de ce type de la même manière, in utero ? "Non, on ne va pas pouvoir le faire, toutes les anomalies ne peuvent pas être opérées in utero", répond sur France le professeur Ville. "On avance pas à pas, il y a une douzaine de malformations que l'on peut opérer in utero, d'origine diverses, utilisant des équipements diverses. A chaque fois, on est obligé d'innover en terme d'équipements puisque même quand ce n'est pas une grande première, c'est souvent une petite première et on adapte tout ça."

Yves Ville précise que "l'on essaye d'opérer que celles qui entrainent le décès ou qui, si on n'intervient pas pendant la vie intra-utérine, sont une catastrophe même après la naissance." "L'idée", explique le professeur, "c'est de bloquer le processus d'envahissement de cette malformation pour qu'après la naissance, les choses puissent être fait sereinement et dans les règles de l'art."