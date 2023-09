Pour la santé, le feu de cheminée est-il plus ou moins dangereux que la pollution ?

Isabella Annesi-Maesano est épidémiologiste. Directrice adjointe de l'Institut Desbrest d'épidémiologie et de santé publique, une unité de recherche mixte Inserm et Université de Montpellier. Et Dominique Robin, directeur général d’AtmoSud. Invités de l’émission scientifique, ils sont revenus sur les conséquences du chauffage au bois sur la santé.

Isabella Annesi-Maesano : « La combustion entraîne l’envoi de petites particules dans l’air. Les plus fines d’entre elles pénètrent dans l’organisme. Elles deviennent dangereuses quand elles réussissent à franchir les alvéoles, elles rentrent dans la circulation sanguine. Elles ont un pouvoir inflammatoire qu’on appelle le stress oxydant des particules.

Quand ces particules fines pénètrent dans les organes, il se défend. Puis lorsque ces défenses s’épuisent, débute le processus inflammatoire pathologique à l’origine, entre autres, de cancer du poumon. Quand l’OMS dit qu'il y a neuf millions de décès par an liés à la pollution atmosphérique, parmi elles, celles liées à la combustion du bois. »

Dominique Robin, directeur général d’AtmoSud confirme : « Si l'incendie est très important en termes d’émission de particules, il est ponctuel. Or avec des feux de cheminée, on assiste à des expositions chroniques. Les chauffages au bois représentent pour le secteur résidentiel et tertiaire, près de la moitié des émissions totales de particules fines. À Marseille, le chauffage au bois constitue aujourd’hui la première pollution en particules fines dans la ville… Ce n’est absolument pas marginal ! »

Et les granulés ?

Si on pensait se rassurer avec le chauffage aux granulés… C’est raté ! Isabella Annesi-Maesano est catégorique : « On dit que c’est moins dangereux, mais non ! D’après l'Ademe (L'Agence de la maîtrise de l'énergie) qui a évalué les performances en conditions réelles des poêles à granulés : + 450 % de CO, et + 30 % de particules ont été rejetés. »

Comment limiter l’impact de la combustion ?

Utiliser au maximum des foyers fermés

Ouvrir la fenêtre régulièrement

Utiliser les nouveaux poêles à bois qui réduisent les émissions parfois jusqu’à 10 ou 100 fois par rapport aux anciens.

Utiliser des filtres à condition qu’ils soient entretenus régulièrement

