Pour Laurent Berger, "le match" de la réforme des retraites "est en train de se terminer"

Ce mardi, les opposants et opposantes à la réforme des retraites étaient appelés à se mobiliser, pour la 14e fois depuis le début de l'année, contre l'adoption du texte, et à l'avant-veille du passage dans l'hémicycle de la proposition de loi prévoyant d'abroger la réforme, portée par le groupe Liot. De nombreux cortèges étaient organisés.

Mais la fin de l'affrontement sur cette question est-elle proche, alors que la réforme a été promulguée et en grande partie validée par le Conseil constitutionnel, et que la proposition de loi, retoquée par la Commission des lois, a fort peu de chances d'aboutir ? Mardi, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a déclaré que "le match est en train de se terminer", tout en ne fermant pas la porte à des suites sous d'autres formes.

"On continuera à porter une contestation forte"

Interrogé au cœur du cortège par BFMTV, il a affirmé que "c'est la dernière évidemment, sur la question des retraites, sur ce format-là". "On ne va pas se raconter d'histoires, on a les chiffres de la mobilisation. Ça reste encore important : une mobilisation début juin, au regard du nombre de manifestants, n'importe quelle autre année on aurait dit que c'était une mobilisation importante", explique-t-il.

Un peu plus tard, il confirme que "la mobilisation est plus faible que le 1er mai dernier, qui était un 1er mai historique". "Je crois que le fait de faire grève pèse sur le portefeuille. Et puis les salariés ont une forme de fatalisme aujourd'hui : la loi a été promulguée, les décrets publiés", a-t-il reconnu, expliquant que la journée de ce mardi visait à contester le fait que "l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée une seule fois en séance plénière" sur la réforme des retraites.

"Il y a toujours une colère et un ressentiment, maintenant il va falloir cultiver cette mobilisation pour travailler sur les salaires, le pouvoir d'achat (...) et on continuera à porter une contestation forte sur les retraites, mais ça ne prendra pas la même forme, ça me paraît évident", a expliqué Laurent Berger, tout en précisant qu'on "peut imaginer tout un tas de manifestations interprofessionnelles".

Dernière manifestation en tant que secrétaire général de la CFDT

"Cette mobilisation, elle est là pour continuer à exprimer un fort mécontentement, mais elle est aussi là pour exprimer un rapport de forces qui est le nôtre depuis janvier, celui du mouvement syndical pour peser sur tous les éléments de la vie des travailleurs", a-t-il affirmé, en forme de bilan. "Et on sait qu'au-delà des retraites, dont le match est en train de se terminer, qu'on le veuille ou non, la question du pouvoir d'achat, des salaires, du logement, de l'évolution du travail, vont être centrales dans les mois à venir", a-t-il poursuivi.

C'était aussi, pour le leader de la CFDT, l'une des dernières manifestations à ce poste. Il passera la main à Marylise Léon le 21 juin prochain : "Ayant commencé à un an ou un an et demi à manifester, ce n'est certainement pas ma dernière manifestation ! Mais en tant que secrétaire général, c'est ma dernière manifestation", a-t-il confirmé.

"C'est une bataille et elle ne finira jamais", répond Mélenchon

Lui aussi au cœur du cortège, Jean-Luc Mélenchon a répondu, par micros interposés, à Laurent Berger : "Ce n'est pas un match, ce n'est pas un jeu, c'était une bataille très forte, et elle ne finira jamais", a déclaré le chef de file de la France Insoumise. "C'est une bataille qui a commencé en 1905 avec les premières retraites, et on s'est toujours cramponnés. Nous voilà revenus à la situation de 1905, puisque c'était la retraite à 65 ans".

Il a toutefois reconnu qu'il ne savait pas "sous quelle forme" cette bataille se poursuivrait, "puisque ceux qui la mènent ne nous ont jamais associés", a-t-il dit, visant les syndicats. "Je préfèrerais une organisation plus ample où les syndicats acceptent de collaborer avec les organisations politiques, pour travailler ensemble", a-t-il déploré. La cheffe d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, a quant à elle déclaré que le gouvernement "n'a pas gagné".