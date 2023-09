Pour le gouvernement, "dans un monde qui constate ses limites, la zone commerciale a atteint les siennes"

Supermarchés, centres commerciaux : la France compte plus de 30 000 zones d'activité économique, dont 1 500 zones commerciales géantes. Des zones capitales pour l'économie du pays, puisqu'elles concentrent 72% des dépenses des Français dans les magasins, selon le ministère de l'Economie et des Finances. Mais ces zones, depuis plusieurs années, ont aussi gagné le surnom de "France moche", avec leurs parkings à foison, et des équipements ni esthétiques ni adaptés aux enjeux environnementaux.

Ce lundi matin, la ministre déléguée aux PME, au Commerce, à l'Artisanat et au Tourisme Olivia Grégoire présentait le plan du gouvernement pour la transformation de ces zones qui sont selon elle "l'incarnation du XXe siècle, celui du mythe de la croissance exponentielle, de la consommation de masse, de l'automobile pour tous, du pavillon pour chacun". Au-delà de ces commerces, elles ont vu arriver des restaurants, des cinémas, des banques et même des services publics comme des lycées ou des commissariats.

Publicité

"Dans un monde qui prend enfin conscience de ses limites, la zone commerciale me semble avoir clairement atteint les siennes", affirme Olivia Grégoire. Mais "supprimer ces zones ne serait ni faisable, ni même souhaitable", et le plan pour leur "nouvel horizon" propose des voies de transformation. La ministre explique avoir rassemblé depuis neuf mois un comité d'une soixantaine de personnes incluant des sociologues, des urbanistes mais aussi des commerçants, des architectes et des élus pour parvenir à ce plan.

L'espace foncier des zones commerciales, enjeu majeur

L'enjeu est celui du foncier immense que représentent ces zones : la loi "zéro artificialisation nette" contraint les collectivités qui voudraient étendre des zones sur des terrains agricoles. "Il est interdit d'artificialiser les sols, donc on doit faire dans l'enveloppe urbaine : ces parkings, ces boîtes, constituent des réserves foncières fabuleuses quand on doit construire de la ville", explique Pascal Madry, directeur de l'Institut pour la ville et le commerce, invité de France Inter.

"On est face à des structures vieillissantes et énergivores, et à côté de ça on doit préserver notre agriculture", souligne également sur France Inter Annaïg Le Meur, députée (Renaissance) du Finistère. "Mais on doit continuer à accueillir des habitants, et on est en recherche de foncier : remettre à disposition ce foncier qui est disponible et pouvoir le réinventer et refaire des quartiers dans ces zones commerciales, c'est un enjeu évident".

Un paquet de mesures dans la loi, une expérimentation à ciel ouvert

Cela pourrait passer par exemple par des parkings qui ne s'étendraient plus à plat, mais de façon surélevée "et derrière, pouvoir libérer des espaces pour faire des aménagements de verdure ou faire du logement à long terme", cite comme exemple Annaïg Le Meur. Certaines zones ont commencé ce mouvement, "mais il y a très peu d'exemples en France. Par exemple, la ville d'Anglet dans le Pays Basque a transformé un corridor marchand de moyennes surfaces en un vrai morceau de ville avec des logements, des bureaux, des universités... mais cela a pris 40 ans", explique Pascal Madry, qui ajoute que d'autres projets sont en cours, comme à Marne-La-Vallée en Île-de-France.

Trois grands axes constituent le plan : un premier paquet de mesures inclus dans la loi Industrie Verte, qui a été voté au mois de juillet par l'Assemblée nationale. Il permet par exemple de faire rentrer les transformations de zones commerciales dans les "Grandes opérations d'urbanisme" qui ont notamment des délais plus courts, ou la possibilité pour les grandes surfaces de commerce de transférer leur activité dans un nouveau magasin sans devoir demander une une autorisation d'exploitation commerciale, à condition qu'ils passent d'un magasin "boîte à chaussure" à un local incluant des services et des logements.

Une vingtaine de zones seront sélectionnées pour être "projets pilotes"

"Le rôle de l'État sera d'amener de l'ingénierie auprès des communes pour pouvoir transformer leurs villes, il n'est pas question d'obliger à cela", ajoute Annaïg Le Meur. Ainsi, pour mettre en place ce plan, le deuxième grand axe du ministère est le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt : une vingtaine de zones commerciales seront choisies pour lancer l'expérimentation de ces modèles de transformation, répondant à des critères différents (situées près de métropoles ou de petites villes, desservies par les transports en commun ou non, etc.).

"Les zones commerciales sont variées, l'expérimentation va permettre d'impulser ou d'amorcer une vingtaine de projets pilotes", affirme Olivia Grégoire. Une dizaine de villes se sont déjà positionnées pour bénéficier de ce statut de zone "pilote". Les zones sélectionnées bénéficieront d'une enveloppe financière – au total 24 millions d'euros répartis sur toutes les zones – pour financer les études de préfiguration et d'accompagnement, mais aussi de "soutien en ingénierie" grâce à une "task force" qui sera chargée d'accompagner les territoires sélectionnés, et constitue le troisième pilier de ce plan.