Pour les 50 ans de la mort du peintre, une "année Picasso" avec des expos partout dans le monde

Il est mort en avril 1973, à Mougins, dans le sud de la France : tout au long de sa carrière prolifique (plus de 50 000 œuvres produites), Pablo Picasso a connu un succès populaire jamais démenti depuis. À l'occasion des cinquante ans de sa mort, près d'une quarantaine d'institutions culturelles ont décidé de lui consacrer une exposition. Au total, 42 événements artistiques sont réunis sous le nom "d'année Picasso".

À partir du 23 septembre, avec une exposition sur "Pablo Picasso et la dématérialisation de la sculpture" à Madrid, un total de 38 lieux culturels vont prendre part à cette programmation : beaucoup en Espagne et en France, pays de naissance et de mort de l'artiste, mais aussi par exemple aux États-Unis, où le Met (Metropolitan Museum) ou le Brooklyn Museum, tous deux à New-York, accueilleront des expositions.

"Le plus emblématique de l'art moderne"

En France, plusieurs musées parisiens aussi vont consacrer des expositions à l'artiste espagnol : il s'agit du Centre Pompidou, du Musée Picasso, et du Petit Palais, qui accueillera l'ultime exposition de ce cycle, "Le Paris des modernes (1905-1925)" jusqu'à fin avril 2024. "C'est l'artiste le plus célèbre et le plus emblématique de l'art moderne", a déclaré la ministre de la Culture Rima Abdul Malak lundi, lors du lancement de cette saison spéciale, au musée Reina Sofia de Madrid, devant Guernica, l'un des tableaux majeurs du peintre.

Seulement, depuis plusieurs années, la personnalité de l'artiste est vivement remise en question. Les travaux de l'historienne Sophie Chauveau, autrice de "Picasso, le minotaure" ont révélé ses agissements "destructeurs" auprès de ses proches et en particulier des femmes qui l'ont entouré : il a été accusé de misogynie, de manipulation et de violences envers plusieurs femmes – dont l'artiste Dora Maar, dont plusieurs spécialistes estiment que c'est à cause de Picasso qu'elle a cessé sa carrière de photographe, et qui n'a bénéficié de sa première monographie qu'en 2019.

"Quelque chose qu'il ne faut pas cacher"

Si les organisateurs ont mis l'accent sur le "manifeste pour la paix" qu'est un tableau comme Guernica, ils communiquent aussi sur leur intention de "se pencher également sur les excès et les contradictions de l'artiste". "Il est important que le public connaisse mieux Picasso et connaisse aussi la part de violence qu'il avait en lui, c'est quelque chose qu'il ne faut pas cacher", estime Rima Abdul Malak.

Ainsi, l'une des expositions de "l'année Picasso", au Brooklyn Museum de New-York à l'été 2023, sera consacrée au rapport aux femmes du peintre et sculpteur. En marge des autres expositions, des conférences et des débats aborderont aussi ce sujet.