Pour son "numéro spécial 7 janvier", Charlie Hebdo publie 35 caricatures du Guide suprême iranien

Démontrer une fois de plus son attachement viscéral à la caricature. Huit ans après l'attentat islamiste qui a coûté la vie à 12 personnes, dans les locaux de Charlie Hebdo, l'hebdomadaire satirique sort ce mercredi un "numéro spécial 7 janvier" qu'il consacre entièrement à l'Iran, dont le régime est secoué par un profond mouvement de contestation. Fidèle à la tradition irrévérencieuse du journal, la Une donne le ton. "Mollah, retournez d'où vous venez", peut-on lire, avec le dessin d'une femme nue, souriante et ébouriffée. Il faut retourner le journal pour voir l'image dans son intégralité : une file de minuscules mollahs grisâtres, en train de pénétrer dans son sexe.

Surtout, Charlie Hebdo publie 35 caricatures d'Ali Khamenei, guide suprême iranien, soit le poste le plus élevé de la République islamique. Le résultat d'un concours international lancé le mois dernier intitulé "Dégagez les mollahs". Consigne avait été donnée de réaliser la caricature la plus drôle et méchante possible d'Ali Khamenei. "Rien qu'en voyant Khamenei, je me disais qu'il avait une bonne tête à caricaturer, alors qu'on ne pense pas forcément à le faire. C'était un bon client à dessiner", explique Riss, directeur de la rédaction, invité sur France Inter. "Le Guide suprême, contrairement à Mahomet, n'est pas un prophète, donc on peut le dessiner autant qu'on veut".

Publicité

Dessin signé "Aïcha", publié ce mercredi dans Charlie Hebdo - DR

Plus de 300 dessins reçus en provenance du monde entier

En à peine 15 jours, la rédaction a reçu plus de 300 dessins. Parmi ceux qu'elle a sélectionnés, beaucoup proviennent de caricaturistes iraniens réfugiés à l'étranger : en France, en Suède, ou encore en Turquie. "Normalement, je ne participe pas au concours de presse", raconte Kianoush, Iranien exilé en France depuis 2009. "Mais là j'ai été touché parce que Charlie ciblait Khamenei qui, pour nous, est responsable de ce qui se passe en Iran. La rédaction a écouté la voix du peuple iranien."

Logiquement, les femmes sont très présentes dans ces caricatures, mais avec une inversion des rôles. Ici, leurs cheveux forment une corde encerclant le cou de l'ayatollah. Là, elles brandissent leur voile, créant un souffle qui fait se soulever la robe d'Ali Khamenei, façon Marilyn Monroe. Dans un autre dessin, le Guide suprême est écrasé par un talon aiguille. On trouve aussi beaucoup de références aux pendaisons, dont le pouvoir iranien menace une trentaine de personnes arrêtées lors des manifestations. Ailleurs encore : le slogan "Femme, vie, liberté" vient s'écraser contre le visage du mollah avec la force d'un uppercut.

Dessin publié dans le "numéro spécial 7 janvier" de Charlie Hebdo, en soutien à la contestation iranienne - Auteur non mentionné

Ces caricatures "sont aussi une manière de prolonger ce qu'on fait les dessinateurs disparus de Charlie, cette manière de caricaturer, comme ils le faisaient, l'obscurantisme religieux", explique Riss. S'attend-il à des représailles de la part de ceux que les dessins offenseraient ? "On a déjà subi des attaques informatiques venant du Pakistan, mais ça, c'est un peu classique pour Charlie, il fallait s'y attendre. Si ce n'est pas plus que ça, ça n'est pas trop grave".