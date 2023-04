Pour son premier vol test, la mega-fusée Starship explose trois minutes après son décollage

Le mastodonte n'avait encore jamais quitté le sol dans sa configuration complète. Il était un peu après 8h30 (15h30 heure de Paris) ce jeudi sur la base spatiale Starbase de SpaceX, dans le sud du Texas, quand la fusée Starship, haute de 120 mètres, a commencé à s'élever vers le ciel dans une gigantesque boule de feu. Mais sa course a été interrompue quelques minutes plus tard par une explosion. La fusée la plus grande du monde "a connu un démantèlement rapide et imprévu avant la séparation des étages", écrit SpaceX sur son compte Twitter.

Vol test "très risqué"

Les causes exactes de cette explosion ne sont pas connues à ce stade. Ce vol d'essai, dont la première tentative de décollage lundi avait dû être reportée pour des raisons techniques, avait pour but de récolter un maximum de données pour améliorer les prototypes suivants. Un vol test "très risqué", pour cette immense fusée "très complexe", avait expliqué Elon Musk, patron de SpaceX, dimanche. Haute de 120 mètres, Starship est plus grande que la nouvelle fusée de la Nasa SLS (98 mètres), et que la fusée Saturn V, du programme lunaire Apollo (111 mètres).

Ce jeudi, si tout s'était passé conformément au plan fixé, le premier étage de la fusée devait se détacher et retomber dans les eaux du golfe du Mexique, avant que le vaisseau n'allume ses six moteurs et continue seul son ascension jusqu'à plus de 150 kilomètres d'altitude, pour entamer un tour de la Terre d'environ une heure.

"Nous avons beaucoup appris"

Mais franchir toutes ces étapes dès le premier vol d'essai aurait relevé de l'exploit. Le patron de SpaceX, Elon Musk, avait d'ailleurs tenu à tempérer les attentes, prévenant qu'il était peu probable que l'appareil atteigne l'orbite du premier coup. Le milliardaire s'est donc félicité de ce premier test décollage. "Nous avons beaucoup apris pour le prochain lancement dans les prochains mois", écrit-il sur Twitter.

Le patron de la Nasa, Bill Nelson, a félicité SpaceX . "Toute grande réussite dans l'Histoire a demandé un certain niveau de risques calculés", a-t-il tweeté, en disant avoir "hâte" du prochain test.

L'ambition la plus notable de Starship est d'être entièrement réutilisable. La fusée a déjà des clients : le premier vol avec équipage doit emmener le milliardaire américain Jared Isaacman. Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, et l'Américain Dennis Tito (le premier touriste spatial de l'histoire), ont également dit vouloir embarquer pour un voyage autour de la Lune.