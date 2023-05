Pour UFC-Que Choisir, qui porte plainte, plus de 96% des promotions en ligne sont "trompeuses"

C’est une pensée parfois récurrente lorsqu’on parcourt les sites de commerce en ligne, qui affichent parfois des promotions mirobolantes : d’où vient cette promotion, comment un tel prix a-t-il pu être obtenu ? C’est une question sur laquelle s’est penchée l’association de consommateurs UFC-Que Choisir, qui a décidé de porter plainte contre huit sites pour promotions trompeuses : Amazon, ASOS, Cdiscount, E.Leclerc, La Redoute, Rue du Commerce, Veepee et Zalando sont concernés.

Avant l’association de consommateurs, l’Union européenne s’était déjà penchée sur la question : adoptée en 2019, la directive Omnibus est entrée en vigueur il y a un an, le 28 mai 2022. Et cette directive, transposée dans la loi française, impose que l’affichage d’une réduction de prix se fasse par rapport à un seul prix de comparaison : "le prix le plus bas pratiqué pendant le mois précédent l’entrée en vigueur de la promotion", explique l’association sur son site.

Publicité

A peine plus de 3% des promotions ne sont pas trompeuses

L’UFC-Que Choisir a donc passé en revue 6 585 annonces sur les huit sites visés, et en a tiré un chiffre : seules 3,4% des promotions affichées sur ces sites sont des vraies promotions au sens de la directive Omnibus, c’est-à-dire qu’elles affichent comme prix de départ ce prix le plus bas des 30 derniers jours. Toutes les autres se basent sur des prix de référence qui non seulement ne respectent pas cette règle, mais en plus, qui sont totalement flous dans leur définition.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

On trouve ainsi plus d’une vingtaine de dénominations différentes, l’une des plus fréquentes étant le "Prix de vente conseillée" (ou "PVC"), ou encore "Prix moyen constaté", ou "Prix appliqué en boutique" mais aussi des mentions plus floues comme "Ancien prix" ou "Prix initial". Toutes sont affichées de la même manière que les "vraies" promotions, avec en général un prix barré plus petit que le prix de vente proposé – et quand des explications sont proposées, "elles sont formulées de manière tellement imprécise qu’elles font tout sauf éclairer le consommateur sur la nature du prix", explique l’UFC-Que Choisir.

Par ailleurs, les prix de référence ne sont en général pas vérifiables : par exemple, les "prix de vente conseillés" ne sont en général pas publiés directement par les fabricants, et les "prix moyens sur une sélection de n sites" n’affichent pas quels sont ces sites ni la méthode de calcul. "Lorsque la définition du prix est disponible, elle est fréquemment basée sur des données exclusivement détenues par le commerçant, ce qui empêche les consommateurs de s’assurer de la réalité des prix de comparaison affichés", résume l’association sur son site.

Des promotions mirobolantes

Résultat de ces informations biaisées, cela permet aux sites marchands de faire croire à des réductions bien plus fortes que lorsque le bon prix de référence est affiché : ainsi, la réduction moyenne est de 6% lorsque le prix de base respecte les règles de la directive Omnibus. Quand les références ne correspondent pas aux règles, les ristournes atteignent une moyenne de… 26,5%.

En parallèle de sa plainte contre les huit sites de e-commerce, qui a été déposée auprès du Procureur de la République de Paris, l’UFC-Que Choisir a annoncé avoir saisi la Commission européenne pour l’alerter des dérives de ces professionnels et pour réclamer "l’interdiction de tout autre système de prix de référence que celui prévu par la directive Omnibus".