Pourquoi auparavant ne souriait-on pas sur les photographies ?

Ouistiti, souriez… Clic, clac… Et la photo est prise. Mais si vous arborez aujourd’hui votre plus beau sourire, saviez-vous qu’autrefois, il ne serait pas venu à l’idée de vos ancêtres de faire comme vous ? André Gunthert est spécialiste d'histoire de la photographie. Invité de l’émission Grand bien vous fasse, il a expliqué pourquoi au micro de Farida Bedredine.

« Au XIXᵉ siècle, la norme sociale dans le portrait bourgeois, est de montrer que l’on maîtrise ses émotions et donc on préfère montrer un visage sérieux. Il existe des photos souriantes XIXe siècle, mais elles sont très rares. L'exercice du portrait reste un exercice très normé au service de la construction de son image sociale. »

Publicité

Les choses changent au XXe siècle

Dans les années 1920, l'entreprise Kodak promeut la photographie "pour tous" avec l'image publicitaire de la "Kodak girl". Celle-ci arbore un visage joyeux et prend plaisir à prendre des clichés. Comme elle était technique, compliquée, la prise de photo était auparavant réservée aux hommes. Elle se diffuse alors chez les femmes. La simplification du procédé leur permet s'emparer de l'art photographique, qui se réduit souvent au portrait de famille.

Surtout, pour André Gunthert : « Andy Warhol, en 1968, disait : « Tout le monde va avoir droit à son quart d'heure de célébrité ». Et ce n'était pas une phrase positive ! Sous l’impulsion, entre autres, des progrès techniques, tout le monde peut avoir son image. Auparavant réservée à une élite, la photographie se diffuse dans la société. Et cela change le rapport à la visibilité. La participation à une photographie devient comme une exposition sur le devant de la scène. Et le sourire en est le fruit. »

ECOUTER | Grand bien vous fasse sur notre rapport à la photographie