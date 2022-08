Pourquoi, dans les embouteillages, a-t-on l’impression qu’on est dans la file qui avance le moins ?

Le jeune Nicolas – qui semble pourtant avoir le permis de conduire – s'interroge dans l'émission dominicale pour enfants "Les Petits Bateaux" sur la raison pour laquelle on se sent souvent coincé dans une file qui n'avance pas, si l'on a la première malchance de rencontrer des embouteillages.

Pour lui répondre, Christine Buisson, directrice de recherches à l’IFSTTAR, Institut français des sciences et technologie des transports, de l’aménagement et des réseaux, était au micro de Noëlle Bréham.

Pourquoi cette impression ?

Quand on est bloqué dans des embouteillages qui semblent sans fin, on a deux phases dans sa conduite. Il y a des phases où on avance et des phases où on est très ralenti par les véhicules devant nous. Quand on est ralenti, ou même à l'arrêt, on a tendance à s'ennuyer.

À ce moment-là, on regarde ce qui se passe à côté, et on constate (avec jalousie !) que d'autres voitures avancent. Mais lorsqu'on avance, on est concentré sur sa conduite. On ne regarde donc pas les véhicules qui sont sur la file d'à côté. Peut-être qu'à ce moment-là, les véhicules sont ralentis sur la file. C'est donc bien un problème d'observation.

On n'a pas le temps d'observer les véhicules quand on conduit à une certaine vitesse. En revanche, quand on est au ralenti, on observe les véhicules à côté de nous, qui eux avancent. D'où l'impression désagréable de se faire flouer...

Rien ne sert de changer de file

Globalement, lorsque le trafic connaît des ralentissements, il se passe à peu près la même chose sur toutes les files. Ça ne sert à rien de changer de voie et en plus, les changements de voie peuvent créer des ralentissements parce que le véhicule, quand il quitte sa voie, crée un espace, une sorte de trou, qui va n'être comblé qu'un peu plus tard.

De plus, quand on change de file et qu'on s'insère, on va généralement un peu moins vite que les gens qui sont derrière. À ce moment-là, un espace va se créer. Mieux vaut rester dans sa file car sur le long terme, on ne gagne pas à changer et on sature un peu plus le trafic.

Est-ce que les hommes changent plus de voie que les femmes ?

En ce qui concerne les changements de voie intempestifs, Christine Buisson pense que c'est plus le fait d'hommes que de femmes, même s'il s'agit d'une impression non-scientifique. Elle explique : "c'est très difficile de mettre un psychologue à côté de chaque conducteur mais les observations qu'on peut faire disent que souvent, les comportements très agressifs de changement de voie sur de courtes distances sont généralement le fait d'hommes. Et je n'ai pas vraiment d'observation scientifique parce que je ne suis pas à côté de chaque conducteur pour savoir si son comportement est vraiment lié au genre."

Si tous les gens se comportent de manière calme, sans changer de voie et sans s'énerver, tout le monde y gagne !