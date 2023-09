Pourquoi des auteurs, dont celui de Games of Thrones portent plainte contre les créateurs de ChatGPT

George R. R. Martin, David Baldacci, Jodi Picoult, George RR Martin, George Saunders ou encore Michael Connelly. En tout, 17 auteurs américains s’associent à la plainte déposée par l’Authors Guild contre la start-up OpenAI, créateur de ChatGPT. La plus importante organisation d'écrivains aux États-Unis accuse le robot conversationnel d'avoir illégalement entraîné son populaire outil, basé sur l'intelligence artificielle, à partir de leurs œuvres.

La capacité de ChatGPT à imiter le style des auteurs

Selon les plaignants, leurs livres ont permis aux algorithmes de ChatGPT de se développer, de s'entraîner, pour ensuite être capable de répondre à nos requêtes. Ces auteurs estiment que l'IA a téléchargé leurs œuvres illégalement pour ensuite inventer des histoires, des personnages, décrire des scènes. En aucun cas ils n'ont donné leur permission, ni ont été rémunéré. L'autre inquiétude de ces auteurs, c'est la capacité du robot à imiter leur style et à reproduire des textes.

"Il est impératif que nous arrêtions ce vol, sinon nous détruirons notre incroyable culture littéraire, qui nourrit de nombreuses autres industries créatives aux États-Unis", clame Mary Rasenberger, le PDG de la Authors Guild, dans un communiqué. "Les grands livres sont généralement écrits par ceux qui passent leur carrière, et même leur vie, à apprendre et à perfectionner leur métier. Pour préserver notre littérature, les auteurs doivent avoir la capacité de contrôler si et comment leurs œuvres sont utilisées par l’IA générative."

Un long combat juridique

Cette plainte n’est pas une première, rappelle à France Inter Arthur Millerand, associé du cabinet Parallel Avocats : "Cela participe à un paysage un peu plus général où des titulaires de droits se rendent compte que l’intelligence artificielle fait beaucoup de choses avec ce qui est disponible en ligne. Cela fait partie de cette lutte plus globale entre les titulaires de droits et les éditeurs de technologie disruptive."

C'est un long combat juridique qui démarre, estime l’avocat : "Il y a un débat sur comment ces intelligences artificielles accèdent à des données. Pour les plaignants, la question est comment réussir à prouver que les créations ont été utilisées, il y a une question de preuves. Qu’est-ce que c’est l’exploitation et est-ce que vraiment ChatGPT exploite les œuvres ou se contente d’apprendre des structures et des manières de faire pour pouvoir restituer."

"Ce qui pourrait conduire OpenIA à être en difficulté, poursuit Arthur Millerand, c’est si des reproductions identiques ou vraiment très similaires de certains passages de livre sont exploitées". Si ChatGPT ne fait que s’inspirer du style de George R. R. Martin, "il y a une part de création sans que cela ne soit du pillage", selon lui*.*

ChatGPT imagine une fin à Games of Thrones

L’un des plaignants est le romancier Douglas Preston. Au New-York Times , il affirme avoir échangé avec ChatGPT. L’auteur lui a demandé de décrire des personnages secondaires présents dans ses livres. A sa grande surprise, le robot lui a donné des informations très détaillées, alors qu’elles n’étaient pas dans disponibles dans des critiques ou sur Wikipédia. "C'est à ce moment-là que j'ai regardé cela et que je me suis dit : ‘Mon Dieu, ChatGPT a lu mes livres, combien de mes livres a-t-il lu ?’ Il savait tout, et c'est là que j'ai eu un mauvais pressentiment."

Cet été des fans impatients de Game of Thrones, la série littéraire toujours inachevée, ont généré grâce à ChatGPT des fins alternatives aux romans de George R. R. Martin. Sur la plateforme Amazon, on trouve d’ailleurs depuis ses derniers mois de nombreux romans écrits par ChatGPT. En juillet dernier, déjà, plus de 10.000 auteurs avaient appelé le créateur de ChatGPT à obtenir le consentement des auteurs lorsqu'ils utilisent leur travail pour former des modèles d'IA, et à les rémunérer.

Aucune réponse d'OpenAI

Pour l’instant, OpenAI n’a pas répondu à la plainte. Sa défense est rodée, car le nombre d’attaques sur le champ du droit d’auteur sont nombreuses ces derniers mois. Comme l’explique le site Phonandroid , les créateurs de ChatGPT comptent invoquer la notion de "fair use" ou usage raisonnable. "Ces accusations donnent une fausse idée de la portée du droit d’auteur, car elles ne tiennent pas compte des limitations et des exceptions […] qui laissent de la place aux innovations telles que les modèles de langage linguistique aujourd’hui à la pointe de l’intelligence artificielle". Pour être, appliquer de manière trop stricte les règles concernant les droits d’auteur nuiraient au progrès technologique.