Pourquoi diable Cocteau disait-il que Colette était cruelle avec les animaux ?

Dans "Le grand entretien" du 12 juin , sont invités pour parler de la grande Colette des spécialistes et admirateurs : Frédéric Maget (professeur de lettres modernes, président de la Société des amis de Colette), Geneviève Brisac (écrivaine), Antoine Compagnon (Professeur au Collège de France depuis 2006, titulaire de la chaire de Littérature française moderne et contemporaine), Chantal Thomas (essayiste, romancière, directrice de recherches au CNRS), Julia Kristeva (écrivaine, psychanalyste, linguiste). Ils y parlent notamment de son enfance à la campagne et de son goût pour la nature.

Une enfance de Colette à la campagne, dans la nature

La jeune Colette, future écrivaine de la nature et des sensations, a passé les dix-huit premières années de sa vie à Saint-Sauveur-en-Puisaye, en Bourgogne , petit village entre Dijon et Paris. Antoine Compagnon le dit dans "Le grand entretien", elle a passé une bonne partie de son enfance dans la verdure :

"Ça reste l'endroit du paradis enfantin. C'est aussi l'endroit qu'elle appelle sa sauvagerie. Elle et ses frères étaient des sauvages, même s'ils lisaient beaucoup. Par ailleurs, ils se promenaient beaucoup dans la campagne. On peut même se promener encore aujourd'hui dans un sentier."

Elle vouait une véritable passion à ses animaux, et notamment aux félins. “Sans bêtes, je m’appauvris”, affirmait-elle. Elle a fait de belle déclarations d'amour à ses compagnons à quatre pattes dans ses ouvrages mais aussi à la radio. On peut écouter cela dans l'émission "Colette, pionnière de la cause animale", sur France Culture .

Mais pourquoi Jean Cocteau, l'un de ses contemporains, l'accusait-il d'être cruelle avec ces bêtes qu'elle aimait tant ?

Sidonie Gabrielle Colette. (Imagno/Getty Images)

Colette, cruelle avec les animaux ?

Antoine Compagnon nous apprend dans "Le grand entretien" que Cocteau décrivait Colette comme une sauvage et une enfant. Il ajoute que Cocteau était toujours un peu méchant avec elle et se moquait souvent d'elle :

"Il était un peu perfide mais il était perfide de la même façon avec Proust. (...) Cocteau disait qu'elle était cruelle avec les animaux."

Selon Antoine Compagnon, cela viendrait plutôt d'une incompréhension, de la part d'un Parisien qui n'a que peu frayé avec la campagne. L'écrivain et critique explique : "Il a une certaine sensiblerie avec les animaux que Colette n'a pas du tout."

Colette a été élevée à la campagne, avec des fermes aux alentours, et sa conception des animaux n'est pas tout à fait la même que des enfants qui ne verraient qu'occasionnellement des bêtes. Elle cohabite avec eux et les aime mais a un rapport peut-être plus direct, plus frontal.

Vincent Josse raconte une anecdote sur laquelle se serait basé Jean Cocteau pour critiquer l'écrivaine : "C'est-à-dire qu'un jour on lui amène un petit oiseau blessé, à Colette. Elle le regarde, elle va dans le jardin et elle lui tord le coup, parce qu'elle savait qu'on ne pouvait rien faire pour lui."

Ce n'est pas le seul à reprocher à Colette sa cruauté envers les animaux, c'est le cas aussi de l'écrivain Paul Léautaud, comme l'indique Antoine Compagnon : "Il y a aussi Léautaud qui dit que lorsque ses chats meurent, elle les jette n'importe où. Elle a un grand attachement pour ses animaux mais a été élevée à la campagne. S'ils sont morts, c'est fini."

Un milieu littéraire quelque peu toxique

Le milieu littéraire de l'époque est hostile aux femmes. Comme l'indique l'autrice Geneviève Brisac dans "Le grand atelier" , les attaques des hommes auteurs sont incessantes :

"Toutes les femmes, toutes les écrivaines, pour revenir sur un de mes chevaux de bataille favoris ont fait l'objet – je ne vois pas d'exemples contraires – d'attaques en général pas bienveillantes du tout, jalouses, aigres, perfides. Et Colette a pourtant tout fait pour l'éviter."

Trop de sensibilité de la part de ces messieurs, une incompréhension liée à des enfances diamétralement opposées ou encore des jalousies au sein d'un milieu littéraire quelque peu toxique, difficile de dire les raisons de cette accusation infondée de cruauté envers les animaux. Nous préférons retenir de Colette son amour des animaux, comme lors de cette description plus vraie que nature d'un crapaud, d'un hérisson et d'écureuils :

"C’était un fort, beau, confortable, énorme crapaud. Je lui grattais la tête. Les crapauds aiment qu’on leur gratte la tête. C’est un détail qui a son importance, mais que l’être humain ignore vraiment trop souvent. Le hérisson que j’ai pu garder, il a eu une fin heureuse. Il est mort d’indigestion. Il avait mangé trop de gigot froid. Les écureuils étaient nombreux. Ils venaient nous regarder manger et ils réclamaient leur part, comme tous les écureuils du monde. Comme ceux qui sont en Amérique et qui sont si familiers.”

