Pourquoi Google est de nouveau dans le colimateur de la Commission européenne

Google pourrait perdre à nouveau quelques milliards (le groupe en a déjà payé 8 au total, en amendes infligées par l'Union européenne), voire certaines de ses filiales en Europe. Une nouvelle enquête vise le groupe américain, cette fois pour un "monopole" illégal sur le marché de la publicité en ligne. "Nous pensons que Google pourrait avoir abusé de sa position dominante en favorisant ses propres services", explique la commissaire à la Concurrence Margrethe Vestager. Le groupe conteste, et pourra faire valoir ses arguments prochainement.

Selon la Commission européenne, Google a "favorisé ses propres services de technologies d'affichage publicitaire en ligne, au détriment de prestataires de services de technologie publicitaire, d'annonceurs et d'éditeurs en ligne concurrents". Une position partagée par le ministère américain de la Justice, qui a porté plainte contre Google en janvier dernier pour avoir tenté "d'éliminer ou de réduire drastiquement toute menace à sa domination sur les technologies utilisées pour la publicité numérique". Et par l'autorité britannique de la Concurrence, qui enquête sur les mêmes pratiques.

Google présent de bout en bout sur le marché de la pub en ligne

En cause, l'omniprésence de Google à tous les échelons du système de publicité en ligne. Le géant numérique contrôle les technologies utilisées pour gérer les espaces publicitaires sur les sites, mais aussi les outils pour gérer les campagnes automatisées, et les bourses d'annonces pour acheter et vendre ces espaces. Un business à 360°, très lucratif pour le groupe Alphabet, la maison-mère de Google, dont les revenus proviennent justement en grande partie de la publicité en ligne.

L'enquête de la Commission pourrait mener à une condamnation à une lourde amende, au maximum de 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial. Un montant qui serait inédit : sur le seul dernier trimestre de 2022, Alphabet avait déjà réalisé 70 milliards d'euros de ventes. Google a déjà été condamné en Europe à trois énormes amendes de 1,5, 2,4 et 4,1 milliards d'euros.

La Commission estime également que pour se remettre dans le droit chemin, Google devrait carrément abandonner certaines de ses filiales concernées : "Seule la cession d'une partie de ses services permettrait d'écarter ces préoccupations", estime le gendarme de la concurrence de l'Union européenne.