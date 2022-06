"Pourquoi il est encore là ?" : Elisabeth Borne interpellée à son tour sur l'affaire Abad

Pour l'exécutif, c'est le sparada Abad. Jeudi 9 juin, Emmanuel Macron était interpellé par une lycéenne lors d'un déplacement à Gaillac, dans le Tarn. "Vous mettez à la tête de l'Etat des hommes qui sont accusés de viols et de violences. Pourquoi ?", lui avait-elle lancé à trois jours du premier tour des élections législatives. Le même reproche vient d'être fait à Elisabeth Borne, alors qu'elle faisait campagne pour le second tour, à Villers-Bocage dans le Calvados

"En tant que Première ministre, et en tant que femme"

La séquence a été captée par TF1-LCI et BFM TV alors qu'ils suivaient la déambulation de la Première ministre et candidate Ensemble ! dans la 6e circonscription du Calvados dans les rues du centre-ville de Villers-Bocage. On ne connait pas le début de la conversation, mais on voit Elisabeth Borne discuter avec une femme : "Je dis vraiment aux femmes, et je le dis en tant que Première ministre, et en tant que femme, je les invite à déposer plainte, parce que c'est important que la justice puisse dire les faits."

Elle reconnaît "que ce n'est pas toujours facile" de déposer plainte dans le cas de violences sexuelles, mais en mettant en avant les efforts déployés pendant le premier quinquennat Macron pour mieux former magistrats et policiers. "Je pense que c'est vraiment essentiel, si des femmes ont des faits à faire connaître à la justice, qu'elles puissent déposer plainte, comme ça la justice peut faire son travail", insiste la cheffe du gouvernement.

"Pourquoi il est encore là ?"

Loin de se désarmer, la femme lui lance :

- "Sans parler de plainte ou d'abus, qu'un homme utilise sa stature d'homme de pouvoir pour avoir des faveurs, ça ne vous dérange pas ?".

- "Bien sûr que ça me dérange", lui rétorque Elisabeth Borne.

- "Eh bah pourquoi il est encore là ? Pourquoi personne ne dit rien ?", lui renvoie la femme.

- "Attendez madame, moi je ne suis pas juge vous savez. Là pour l'instant, on a des témoignages anonymes dans un journal", explique la Première ministre.

- "Pour Darmanin, ça a été jugé qu'il a eu des faveurs. Alors certes ce n'est pas un abus sexuel, mais il a utilisé sa stature pour avoir des faveurs", assène t-elle.

Plus loin dans la discussion, elle poursuit : "Moi je vois que cet homme est en haut de notre pays, je suis désolée, en tant que femme, je ne me sens pas en sécurité."

Sur l'action du gouvernement contre les violences sexuelles, Elisabeth Borne se défend : "C'est un sujet qu'on ne règle pas du jour au lendemain."

Alors la femme exhorte la Première ministre : "Soyez irréprochable déjà dans les personnes qui vous représentent, c'est à dire les députés, les ministres. On ne peut pas avoir confiance en des gens qui n'ont même plus des casseroles, mais des cuisines complètes au cul".

Darmanin et Abad dans le viseur

La femme fait référence à deux affaires en même temps : l'affaire Abad et l'affaire Darmanin. Le ministre des Solidarités est accusé une première fois, juste après son entrée au gouvernement, par deux femmes de violences sexuelles pour des faits remontant à 2010 et 2011, puis une seconde fois le 15 juin, soit la veille de ce déplacement, accusé par une autre femme de tentative de viol pour des faits remontant à 2010. Damien Abad conteste toutes les accusations.

Le ministre de l'intérieur est quant à lui accusé par deux femmes d'avoir profité de sa position dominante d’élu pour obtenir des faveurs sexuelles. Dans le premier dossier, alors que Gérald Darmanin était accusé d'abus de faiblesse par une femme qui assurait s'être sentie obligée à consentir à des relations sexuelles pour obtenir un logement et un emploi, la justice a décidé de classer sans suite en 2018.

Dans le second, le ministre était soupçonné de viol, harcèlement sexuel et d’abus de confiance par une femme qui l'accusait d'avoir réclamé (et obtenu) des faveurs à caractère sexuel en échange de son intervention dans une procédure judiciaire. Le non-lieu a été requis en janvier 2022. Gérald Darmanin et ses avocats ont quant à eux avancé que les relations étaient consenties.