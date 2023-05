Pourquoi l'interdiction de fumer en forêt risque d'être difficile à faire respecter

L’Assemblée nationale a voté jeudi soir en première lecture l'interdiction de fumer dans tous les bois et forêts, et ce jusqu'à 200 mètres de ces zones, lors des périodes à risque d'incendie. Ce texte issu du Sénat a été validé par 197 voix pour, au bout de trois jours de débats consensuels. Mais cette interdiction est-elle vraiment applicable ?

La forêt française surtout privée

La mesure a le mérite de la pédagogie, estime Guillaume Decocq, professeur des universités à Amiens et spécialiste de la forêt. Il rappelle ainsi que "la cigarette est à l'origine de nombreux départs d’incendies". Interrogé par France Inter, ce docteur en botanique voit néanmoins à cette mesure un problème de taille : *"*Les moyens de contrôle d’une telle loi seront extrêmement difficiles. La majeure partie de la forêt française est privée. En ce qui concerne la forêt publique, les effectifs de l’Office national des forêts sont ce qu’ils sont, c’est impossible de contrôler les usagers." Les agents de l’ONF interviennent sur un quart des forêts, celles qui sont publiques et domaniales. Dans les parcs naturels régionaux, il peut y avoir des éco-gardes, dont la mission est principalement de faire de la prévention.

"Ce geste banal peut être criminel"

À l’Assemblée, les élus de gauche et du RN déplorent avec ce texte un "manque d'ambition", et les insoumis un "coup de com'". "C'est un signe supplémentaire envoyé aux Françaises et aux Français qui fument les jours à haut risque dans les massifs forestiers français", estime quant à lui le président de l'Association régionale de défense des forêts contre l'incendie (DFCI Aquitaine) Bruno Lafon. "Ce geste banal peut être criminel et se transformer en catastrophe écologique, économique et environnementale. Il faut faire comprendre qu'on ne peut plus vivre comme avant autour des massifs forestiers. Le changement climatique nous a montré l'an dernier qu'il pouvait y avoir des feux importants."

Il souligne que, dans le Sud-Ouest par exemple, des patrouilles pourront être déployées en renfort "pour montrer qu'il y a du monde en forêt et indiquer aux promeneurs fumeurs que leur geste n'est pas recommandé. On n'est pas là pour sanctionner de suite, mais faire comprendre également qu'on a rien à faire en forêt pendant les jours à risque."

Des peines allant jusqu'à dix ans d'emprisonnement

La proposition de loi inclut explicitement le jet de mégot parmi les causes pouvant "provoquer involontairement l'incendie des bois et forêts". Pour les cas les plus graves ayant entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, les sanctions pénales pourraient atteindre dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende.

La proposition de loi plus large vise également à sanctionner plus fortement le non-respect des obligations de débroussaillement dans les zones à risque. Les parlementaires ont également ont aussi créé, sur proposition des LR, une autorisation légale d'absence de leur travail pour les sapeurs-pompiers volontaires en cas de crise.