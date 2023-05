Pourquoi l'Ukraine va désormais célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale le 8 mai (et non le 9 mai)

Déjà l’année dernière, Volodymyr Zelensky avait choisi le 8-Mai pour diffuser un vibrant discours en vidéo où il faisait des parallèles entre l’agression russe contre son pays, et celle que l’Allemagne nazie avait fait subir à l’Europe dès 1939. Cette année il va plus loin pour se démarquer des Russes et de leurs commémorations du 9 mai. "Aujourd’hui je dépose devant le parlement ukrainien un projet de loi qui propose de faire du 8 mai le jour du souvenir de notre victoire sur le nazisme pendant la seconde guerre mondiale, de 1939 à 1945", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur le réseau Telegram. De fait, les Russes célèbrent le jour de la Victoire le 9 mai, jour où Staline signa la reddition allemande à Berlin en 1945, alors que tous les autres belligérants l’avaient fait à Reims le 8 mai.

Dans sa vidéo, Volodymyr Zelensky insiste par ailleurs sur le fait que la guerre a bien commencé en 1939, alors que les Russes, dans la tradition mémorielle soviétique, n’y incluent pas la période de la guerre qui court jusqu'à 1941, durant laquelle l’URSS avait signé avec Hitler l’embarrassant pacte germano-soviétique.

Publicité

Deux mémoires

Il y a donc là deux mémoires qui s’opposent frontalement. En ne s'alignant plus sur le calendrier de Moscou, le président ukrainien inscrit clairement son pays dans le "monde libre", celui qui a combattu le mal nazi et l’a vaincu le 8 mai 1945. Un mal, dit aussi Volodymyr Zelensky, qui est aujourd’hui revenu, sous la forme de l’invasion russe de l’Ukraine, avec les mêmes logiques, de haine, de destructions et d’asservissement. "Tous ces vieux démons que la Russie actuelle a réveillés seront vaincus, tout comme nous avons vaincu le nazisme", a-t-il lancé.

Quant à la journée du 9 mai, pour bien enfoncer le clou, le président ukrainien annonce qu’il en fait, par décrêt, le jour de l’Europe à travers toute l’Ukraine, pour célébrer son arrimage à l’Union européenne, ce "monde libre" qui, dit-il s’est construit sur la victoire de 1945… et sortira renforcée de l’autre victoire, celle qu’il promet à l’Ukraine et à ses alliés.