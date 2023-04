Pourquoi la famille de Florence Arthaud tente d'empêcher la sortie d'un biopic sur la navigatrice

Les proches de Florence Arthaud se livrent un combat judiciaire pour honorer la mémoire de la navigatrice. D'un côté, sa famille, de l'autre, l'une de ses amies, Géraldine Danon, réalisatrice de "Flo", qui doit sortir en novembre prochain. Sauf que selon la famille, le long-métrage, encore en cours de montage, véhiculerait une "mauvaise image" de celle qu'on surnomme "la petite fiancée de l'Atlantique".

La famille de Florence Arthaud, tuée dans un accident d'hélicoptère en mars 2015 , a donc saisi la justice. Marie Arthaud, fille de Florence, a déposé un référé devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir une copie du scénario, demande rejetée ce mardi. Dans son jugement, le tribunal estime qu'"aucun des éléments produits" par Marie Arthaud-Lingois "ne permet de confirmer les craintes qu'elle exprime de voir exposer" la vie de sa mère "de manière dégradante de nature à porter atteinte à sa mémoire".

Un scénario "immonde"

Hubert Arthaud, frère de Florence, n'a pas participé à la procédure intentée par sa nièce Marie, mais il la soutient. "J'ai entendu parler de ce projet de film il y a à peu près un an, c'est ma nièce qui m'en a parlé car elle avait été contactée à ce sujet", raconte-t-il.

Le scénario du film est une adaptation d'un livre signé Yann Queffélec, intitulé "La Mer et au-delà" et qui n'est pas du goût du frère de la navigatrice. "C'est un roman qui n'est pas terrible, assez lyrique", déplore-t-il. "Ils [l'équipe du film, ndlr] en ont acheté les droits et à partir de là, ils avaient le droit, sans l'accord de la famille, de faire ce film."

Le scénario qu'a pu consulter Hubert Arthaud lui a été transmis, de façon non-officielle, par l'entourage de la cinéaste, assure-t-il. Géraldine Danon et son producteur confirment quant à eux n'avoir jamais fait parvenir aucune copie du scénario à la famille. Dès les premières pages, Hubert Arthaud s'étrangle de voir sa sœur présentée comme une fêtarde inconséquente : "Le scénario est immonde, c'est un film à la 'Voici' !" "Ce qui me choque", s'emporte Hubert Arthaud, "c'est qu'ils sont complètement passés à côté de de la magie de Florence. Effectivement, c'est un personnage qui est un peu 'no limit', aussi bien dans la fête que dans une tempête. Mais ce n'est pas du tout un personnage qui est une alcoolique de base."

Un film "diffamatoire"

Le film est "diffamatoire dès la scène d'ouverture", selon Hubert Arthaud. Il commence d'après lui avec "le fameux passage de l'accident". Alors qu'elle est étudiante en médecine, Florence Arthaud a un grave accident de la route dont elle met plusieurs années à se remettre et qui la pousse à devenir navigatrice.

"Dans le film, Florence conduit, une bouteille de rhum à la main. Elle est complètement bourrée et donc, elle provoque cet accident, alors que la réalité, c'est qu'elle était à l'arrière", s'insurge Hubert Arthaud, qui précise que sa sœur ne buvait à cette époque "pas une goutte d'alcool" pour mener à bien ses études. "Si elle a été gravement blessée, c'est parce qu'elle a été éjectée par la vitre arrière ! Les deux passagers avant avaient, eux, leur ceinture donc ils n'ont rien eu du tout. Et c'est ça tout le long du film, le côté noir de Florence."

L'actrice Stéphane Caillard qui incarne Florence Arthaud et la réalisatrice Géraldine Danon, sur le tournage de "Flo" à la Trinité-sur-Mer © Maxppp - Vincent Mouchel

Deux visions s'opposent

La famille remet également en question la proximité affective revendiquée par la réalisatrice Géraldine Danon avec Florence Arthaud. L'actrice et réalisatrice parle d'une "connexion très forte". Elle est l'épouse du navigateur Philippe Poupon et le couple était proche de Florence Arthaud. "Avec Philippe, on s'est rencontrés au mariage de Florence, qui était la marraine de mon fils", souffle Géraldine Danon.

La réalisatrice de "Flo" a entamé l'écriture de son biopic en 2020. Géraldine Danon rappelle qu'il s'agit de sa "vision" du personnage. "Dès le début, j'ai contacté Marie, que je connais depuis toute petite, pour lui parler d'un projet de film avec sa mère et au début, elle a semblé intéressée", raconte-t-elle. "Le film est une œuvre librement adaptée de la vie de Florence Arthaud, c'est inscrit en début de film, c'est un point de vue sur Florence que j'ai bien connue."

"Je l'ai rencontrée avant la route du Rhum 90", se souvient la cinéaste, "et on est devenue très proches, c'est une amitié qui a passé les années, on s'est toujours retrouvées dans toutes les étapes de nos vies jusqu'à la veille de son décès, où j'ai reçu un texto d'elle d'Ushuaïa où elle me dit qu'elle va aller acheter une améthyste dans un magasin, pour moi !"

Géraldine Danon dément avoir donné une "mauvaise image" à son héroïne : "C'est totalement injuste puisque je me suis attachée à montrer une Florence Arthaud la plus belle possible, mais je n'ai pas eu à la transcender puisqu'elle était ce personnage extraordinaire qui a toujours fait de sa vie un rêve et qui s'est battue jusqu'au bout pour elle, pour les femmes, pour avancer. Je ne l'ai pas dépeinte comme une alcoolique ! Florence Arthaud n'a jamais été alcoolique et elle n'est pas alcoolique. Dans mon film, c'est bien clair !"

L'actrice Stéphane Caillard qui incarne la navigatrice Florence Arthaud dans "Flo" de Géraldine Danon - Laura Poupon

"C'est un film, pas un documentaire sur Florence Arthaud !"

Le producteur de "Flo", Manuel Munz, se dit satisfait de la décision du tribunal et droit dans ses bottes : "Je n'ai absolument pas peur que la famille fasse interdire le film car au nom de quoi ? Pour démontrer l'aspect diffamatoire, il va falloir s'accrocher !"

"La famille dit que le film commence par une erreur", poursuit le producteur, "mais il y en a sans doute plein d'autres, ils peuvent aussi nous faire un procès parce qu'elle portait une robe de couleur rouge tel jour alors qu'on a mis dans le film une robe de couleur verte." "C'est une œuvre de fiction, un film, pas un documentaire sur Florence Arthaud", conclut-il, en rejetant en bloc les accusations de diffamation et d'atteinte à la mémoire de la navigatrice. "On sort de ce film avec un sentiment de respect et d'admiration pour une sacrée bonne femme !"

D'autres actions judiciaires à l'étude

Contacté, l'avocat de Marie Arthaud, maître Emmanuel Molina, fait savoir via un message écrit que la décision du tribunal judiciaire de Paris est une "décision ubuesque et particulièrement contestable qui ne tient ni compte de l'intérêt légitime de Marie Arthaud, ni des textes applicables puisque la Justice n'a précisément pu examiner le scénario dont nous exigions la communication mais en déduit que nous ne rapportons pas la preuve des atteintes".

L'avocat précise encore que "d'autres actions sont désormais à l'étude afin de tenter d’interdire par tous moyens de droit la diffusion d’un film qui vise à exploiter sans autorisation l'œuvre et la mémoire d'un grand marin et d'une femme libre".