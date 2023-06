Pourquoi la philosophie sombre et fataliste de Pascal peut nous rendre plus fort ?

À l’occasion des 400 ans de la naissance du philosophe, nous avons relu ses "Pensées" pour analyser les grands principes et enseignements de sa philosophie. Pascal est l’un de nos meilleurs alliés pour penser contre nous-même.

Pascal construit sa réputation sur les mathématiques. Il réalise de nombreuses prouesses scientifiques. Puis il consacre la seconde partie de sa vie à la philosophie, et la vie religieuse. Un basculement qui fait suite à un accident de la circulation qui devait le marquer pour le restant de sa vie et le conduire à penser que le seul salut des humains se trouvait dans la foi. C’est du moins le fameux "pari" qu’il défend : faire de Dieu "le souverain bien " sans lequel "l’homme est dans l’ignorance de tout et dans un malheur inévitable" (75. 389).

Il fait partie des plus grands esprits du XVIIe siècle et de l’histoire de la philosophie moderne avec Descartes, Montaigne et Spinoza, ses plus proches contemporains. À la seule différence que Pascal se fait également théologien dans la mesure où, dans sa réflexion, il formule une apologie de la religion catholique.

Mais il est tout à fait possible de parcourir sa réflexion dans une perspective plus universelle, sinon athée, dénuée de tout caractère divin. N'importe qui, quelque soit ses convictions, peut se reconnaître dans la lecture qu'il dresse de la condition humaine. Personne n’a sans doute jamais mieux réfléchi sur la faillibilité, la vanité, la fragilité, la misérable condition de l'humain perpétuellement soumis aux passions. À tel point qu’il apparaît toujours aujourd’hui comme un idéal de maîtrise de soi face au réel, impliquant la bonne gestion du corps, de l'esprit et du cœur. Voici donc quatre de ses grands principes philosophiques :

1 - "La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable"

C’est un malheur naturel que notre condition faible, mortelle et si misérable

S’il partage une vision résolument plus sombre, tragique et désespérante de la condition humaine que ses contemporains ("le cœur de l’homme est creux et plein d’ordure" - 139. 143), il n’en demeure pas moins que sa philosophie antihumaniste a, au contraire, vocation à réhumaniser les humains face à leur propre déshumanisation. Il faut comprendre sa pensée comme une philosophie de la misère de notre condition humaine, naturellement sujette aux souffrances intérieures. Pour Pascal, rien n’est plus naturel que nous soyons sujets à la souffrance, à la tristesse, à la maladie.

Si on lit bien entre les lignes, c'est surtout le penseur de la recherche intransigeante de la raison pour que nous arrêtions d'être constamment hantés par les aspérités de notre condition humaine. Pour Pascal, nous sommes des êtres humains marqués par la finitude (la conscience de la mort) dans l'espace et dans le temps et il faut accepter que notre nature est misérable et fragile sans chercher à comprendre pourquoi.

Il faut apprendre à composer avec cette fragilité existentielle. Ce qu'il décrit par-dessus tout, c'est la fatalité de la condition humaine face aux inconnues et aux angoisses que suppose son existence. Il entend replacer les individus face au vertige de leurs incertitudes. Indépendamment de son pari de conversion, il nous place face au reflet indigeste de notre propre misère, celui d'un monde qui s'impose à nous, une fatalité qui nous oblige nécessairement à ordonner notre pensée pour ne pas succomber à ce que nous prétendons connaître et ne surtout pas nous voiler la face. Il s'agit de prendre conscience que nos faiblesses sont au contraire les sources de notre grandeur, de notre force morale.

Il nous faut vivre avec et apprendre à l’accepter, car c’est le propre de l’homme : "La grandeur de l’homme est grande en ce qu’il se connaît misérable, lesquelles misères prouvent sa grandeur" (114. 397). Pascal nous invite à faire preuve de résilience en faisant de la triste réalité de notre condition humaine une force. Une pensée qui paraît très rude, mais par laquelle il montre ce que nous refusons de voir. Qu'en croyant bien faire, les humains font tout sauf se rendre service, au contraire, ils aggravent leur cas.

2 - La recherche du bonheur et du vrai absolu : une obsession superflue

"Nous souhaitons la vérité et ne trouvons en nous qu'incertitude. Nous recherchons le bonheur et ne trouvons que misère et mort" (401. 437)

Ce n’est pas en cherchant à tout prix à échapper à notre propre impasse existentielle et à chercher un soi-disant vrai bien que nous serons en paix et heureux, mais bien en s’efforçant de composer avec notre impuissance, à ne faire qu’un avec notre état d’incertitude que nous trouveront la paix. Avec Pascal, il faut se faire à l’idée que les humains désirent un état de plénitude perpétuel qu’ils ne comprendront et n’atteindront jamais.

Toutes les occupations des hommes sont à avoir le vrai et du bien [28. 436)] Il ne peut ne pas savoir ni désirer aucune chose (75. 389) L’aversion pour la vérité et le bien perpétuel est inséparable de notre amour-propre. (143. 464)

3 - L'amour-propre comme cache-misère : les effets pervers du détournement de soi

"Les hommes n’ayant pu guérir la mort, la misère, l’ignorance, se sont avisés, pour se rendre heureux, de n’y point penser […] Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre […] alors que le bonheur n’est que dans le repos et non dans le tumulte" [Fragments classés de 132 à 136] [...] Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos, sans passions, sans divertissement. Il sent alors son néant et il sortira du fond de son âme l’ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit et le désespoir" (622. 131) et (131. 434).

Chez Pascal, c'est parce que nous sommes des sujets plein d’erreurs naturelles, que tout abuse notre raison, que nous nous laissons aveuglément malmener par notre amour-propre, nos propres passions, lesquelles nous laissent penser qu’on va pouvoir contourner notre propre condition de vulnérabilité. Sauf que nous ne faisons que la perpétuer. On se refuse d’en concevoir la réalité sous prétexte de poursuivre une idée du bonheur illusoire à laquelle nous ne pourrons de toute façon jamais arriver.

Les humains ne peuvent pas se sauver par eux-mêmes, et s’ils croient que c’est possible, tous les moyens qu’ils se donnent pour y prétendre sont vains et n’ont l’avantage paradoxal que d’alimenter encore un peu plus leurs désillusions. Parce que nous nous réfugions dans des passions égoïstes pour daigner ne plus penser à notre finitude. Par "se divertir", Pascal caractérise tous les moyens futiles que l'humain se propose de suivre pour oublier son imperfectibilité, pour oublier qu'il va mourir et s'abstraire à l'authenticité de la vie. "Le divertissement" résonne chez lui comme une volonté d'ignorance, une cécité volontaire, une espèce d'hédonisme qui aggrave ce qu'il prétend écarter, puisque paradoxalement, souligne-t-il "c'est la plus grande de nos misères, celle qui nous empêche de songer à nous et nous fait perdre insensiblement [...] et nous fait arriver insensiblement à la mort" (414. 171). Nous ne pouvons qu’apprendre à être le plus heureux possible en évitant de "nous divertir" de ne pas penser à notre fragilité existentielle.

4 - Veiller au règlement de sa pensée pour cultiver un plus grand juste milieu existentiel

L'humain est mortel, mais à la différence des animaux, il en a conscience, et c’est là sans doute sa plus grande source de difficulté. Car Pascal nous enseigne que si l’esprit peut certaines choses, il possède aussi ses propres limites. Pire, notre esprit devient plus souvent le jouet de notre imagination "cette partie dominante de l’homme, cette maîtresse d’erreur et de fausseté […] nourrit par notre propre intérêt qui nous crève les yeux agréablement". (44. 82) Il considère que notre rapport à la connaissance s’obscurcit par nos passions, ce qu’il appelle notre « concupiscence ».

L'imagination ne doit pas l'emporter sur la raison, et trop souvent l'humain est dupé par elle. Comme l’affirme Pascal dans l’une de ses phrases les plus célèbres : "L’homme est un roseau pensant qui doit chercher sa dignité dans le règlement de sa pensée (113. 348) et faire en sorte que notre raisonnement ne cède pas aux mauvais sentiments (530. 274).

Si nous sommes des êtres fragiles au regard d'une nature plus forte et infinie, nous avons une qualité (qui en même temps est un défaut) : nous avons conscience de nous-mêmes et de nos fragilités, et nos maux commencent dès lors que nous cherchons à tout prix à les surpasser plutôt que de s'en contenter. Raison pour laquelle, il faut également faire en sorte que la connaissance ne devienne pas vanité, que l'humain ne l'utilise pas en vain en se voilant la face, en daignant être supérieur à ce qu’il n’est pas.

Pour Pascal, la conscience humaine est à double tranchant, d’où l’idée, nous apprend-il, à toujours travailler au règlement de notre pensée (du mieux qu’on peut). Il faut approcher une espèce de juste milieu qui nous aiderait à ne plus craindre les incertitudes que suscite notre conscience trompée par notre imagination.

📖 LIRE - "Pensées" de Pascal (éditions du Seuil, collection Points, 2018)

