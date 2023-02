Pourquoi l'"Astérix et Obélix" de Guillaume Canet n'est-il pas bon du tout ?

Le film présenté par Jérôme Garcin

Cinquième film en prise de vues réelles de la série de René Goscinny et d'Albert Uderzo, avec Guillaume Canet et Gilles Lellouche dans les rôles-titres, Vincent Cassel en Jules César, Marion Cotillard en Cléopâtre, Pierre Richard en Panoramix, mais aussi Ramzy Bedia, José Garcia, Matthieu Chedid, Philippe Katerine, Jérôme Commandeur, Zlatan Ibrahimovic et Gérard Darmon en narrateur, pour ne citer qu'eux. L'histoire se passe en Chine, en - 50 av J.-C. où les inséparables Gaulois viennent en aide, à la demande de sa fille, à l'impératrice qui a été emprisonnée à la suite d'un coup d'État fomenté par un prince félon. Chine vers laquelle vogue aussi Jules César. Le tout pour un budget de 60 millions d'euros.

Pour Charlotte Lipinska, "Astérix et Obélix : l’empire du milieu" ne tient pas du tout la route

La critique pour Vogue ne sait même pas par où commencer et par quel bout le prendre entre un scénario dont elle trouve qu'il ne tient pas du tout la route, une mise en scène qui ne lui semble pas tout inspirée, sans oublier un jeu d'acteurs très mal joué qui s'inscrit, selon elle, au-delà de ce que peut représenter la fragilité : "J'ai eu l'impression que c'était comme une soirée de Marrakech du rire avec des perruques, des comédiens en roue libre totale, avec une succession de sketchs qui ne tient pas la route et qui ne permet pas de faire un bon scénario. Là où, au moins dans les précédents films, ils imposaient un autre rythme, avec un humour plus fino.

D'autant qu'il s'agit du premier film qui n'est pas adapté d'un album de BD déjà préexistant. Si on se dit que dans les 39 albums d'Astérix on ne trouve pas son bonheur et qu'on va signer un scénario original plus intéressant que la trentaine d'histoires préexistantes, il faut au moins penser faire un petit effort et illustrer de bonnes idées, or, là, il n'y en a aucune ! Il n'y a pas d'idée visuelle, il y a un faux rythme pendant tout le film.

Certaines séquences sont assez drôles, mais parce que portées par des comédiens qui apportent leur propre univers, comme José Garcia ou Jonathan Cohen, mais sur l'ensemble, ça ne tient pas la route. Les batailles sont affreusement mal mises en scène, mal filmées, les effets spéciaux sont vraiment très très vilains.

Pour les enfants, ça fonctionne, mais au-delà de 12 ans, c'est compliqué".

"Un petit film d'aventure fauché qui n'est pas bon du tout" selon Pierre Murat

À tel point que le critique ciné pour Télérama l'a trouvé aussi mauvais que "Astérix et Obélix aux Jeux olympiques" de Frédéric Forestier et Thomas Langmann : "Partez du principe que de la BD en prise de vues réelles, ça n'a jamais donné un très grand film (même Steven Spielberg s'était complètement planté avec "Tintin"). Ce n'est pas bon, mais ce qui m'a surtout frappé, c'est le budget. Bien que je n'ai rien contre les films qui coûtent cher, j'aurais simplement voulu voir le fric sur l'écran, or, il n'y est pas. Ça ne se voit pas du tout. J'ai eu l'impression de voir un petit film d'aventures fauché. Sans oublier des choses un peu pénibles comme Astérix qui devient végan".

Nicolas Schaller déplore "un film digne d'un prime time de TF1 un soir de Noël"

Pour le critique de L'Obs, cette nouvelle adaptation est tellement fragile qu'elle est très loin de refléter le coût faramineux employé par les équipes du film. Rien à avoir non plus avec le ton plus habile employé avant lui par Alain Chabat : "Cet amusant spectacle de kermesse ne mérite ni cet acharnement assez terrible de la part de la critique ni non plus cette promotion assez indigne de Guillaume Canet qui en a appelé à la responsabilité des spectateurs qui, s'ils n'allaient pas voir son film, compromettraient dangereusement l'avenir du cinéma français. Il faut bien avoir en tête que pendant deux mois, les salles Pathé réservent la plupart de leur écran à Astérix, ce qui donne très peu de place pendant ce temps-là aux petits films qui ne peuvent pas sortir, ce qui est très gênant.

Ensuite les 65 millions de moyens de production, on ne les voit pas. Il y a 30 millions de salaires resrvé aux acteurs dans le lot. Le projet est assez aberrant. D'autant que Netflix a racheté le film pour des millions, ce qui leur permet très certainement de rentrer dans leurs frais grâce à la célèbre plateforme streaming.

C'est digne d'un prime time de TF1 le soir de Noël, ils sont tous déguisés et on ne peut pas chercher une forme de crédibilité ou de réalisme à travers tout ça. Il y a des petites vannes de temps en temps qui sont un peu amusantes, il faut avouer que Gilles Lellouche s'en sort vraiment pas mal en retrouvant ce côté un peu naïf d'Obélix. Vincent Cassel est lui aussi incroyable tant il colle vraiment au physique du César qu'avait dessiné Goscinny, et puis son duo avec José Garcia fonctionne plutôt bien.

Là où Alain Chabat avait trouvé un fil conducteur avec des trouvailles visuelles et une cohérence d'humour, de ton là, Guillaume Canet lui est toujours dans une espèce d'autodépréciation avec ce petit Astérix qui veut être végan, mais qui ne marche pas".

Xavier Leherpeur n'en pense malheureusement pas moins…

Ce n'est pas infamant, mais ce n'est malheureusement pas réussi non plus selon le critique et chroniqueur de France Inter : "Là où Alain Chabat avait un certain sens du rythme, c'est très très loin d'être le cas pour Guillaume Canet. Il ne sait pas très bien à quel moment il faut donner le bon coup de ciseaux pour que les gags soient efficaces et ne s'épuisent pas prématurément.

Après, il faut admettre qu'il y avait aussi chez René Goscinny pléthore de vedettes, sauf que dans ce film, il n'y en a seulement que quelques-uns qui collent naturellement bien avec l'ADN de l'œuvre originelle, comme Patrick Cohen ou Ramzy Bedia".

