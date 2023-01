Pourquoi le lion est considéré comme le roi des animaux ?

Dans Les P'tits Bateaux, la question était posée par un jeune garçon, Almène, 6 ans, curieux de savoir pourquoi l'on considère que le lion est le roi des animaux. Michel Pastoureau , grand historien des couleurs, du Moyen Âge et des animaux, explique que ça n'a pas toujours été lui, le roi des animaux...

Cinq rois des animaux

Le lion est le roi des animaux, non seulement en Europe mais dans d'autres parties du monde. Si on fait une enquête à l'échelle de toute la planète, on va voir qu'il y a seulement cinq rois des animaux. En Europe, ça a d'abord été l'ours, puis c'est devenu le lion. En Asie et en Afrique, c'est soit le lion, soit l'éléphant, selon les régions et selon les époques, et en Amérique, aussi bien au nord qu'au sud, le roi des animaux, c'est l'aigle, ça fait quatre. Le cinquième, c'est parfois le rhinocéros en Afrique ou en Asie d'ailleurs.

Ces cinq-là sont invincibles par un autre animal, il n'y a que l'homme qui peut les tuer. Donc on les a admirés pendant longtemps, on les a vénérés, on a cherché à s'emparer de leur force, notamment les guerriers et les chasseurs. En Europe, ça a été longtemps l'ours parce qu'il n'y avait pas de lion. Mais cela s'est transformé en des cultes, des admirations, des vénérations de l'ours qui ont déplu à l'Église chrétienne au Moyen Âge. Et l'Église a cherché à remplacer sur le trône de roi des animaux cet ours qui venait de très, très loin, du paléolithique, quand l'homme partageait parfois sa caverne avec lui, par le lion.

De l'ours au lion

Le lion n'était pas indigène en Europe, donc ça n'était pas très dangereux pour l'Église qu'il y ait une admiration pour le lion. cette substitution a pris du temps. Cinq ou six siècles, peut-être. Mais au milieu du Moyen Âge, au XIIIᵉ siècle, l'affaire est entendue. Le lion, qui était déjà le roi des animaux en Afrique et en Asie, et puis pour les peuples de la Bible ou pour les peuples de l'Antiquité gréco-romaine, est devenu définitivement le roi des animaux à la place de l'ours.

C'est un animal, pourtant, que l'on n'a pas chez nous. C'était un animal des textes, au fond. Donc, l'Église a joué le lion contre l'ours et elle a gagné. L'ours a pris plus tard sa revanche en devenant un jouet en peluche. À partir de 1902, les enfants, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, ont pour premier compagnon un ours en peluche. Comme parfois, les hommes du Paléolithique avaient pour compagnon des ours des cavernes.

L'ours, c'est le seul animal qui vient se réfugier dans les cavernes. On a beaucoup de traces de présence d'ours dans des cavernes, notamment dans la grotte Chauvet, et il y a des poils d'ours qui sont restés. Puis il y a des représentations d'ours gravées, dessinées, parfois modelées dans la grotte Chauvet. Il y a même une salle aux ours tout au fond, avec, sur une sorte de piton rocheux au milieu de la pièce, un crâne d'ours entouré au sol de douze autres crânes d'ours. Visiblement, il y a là des pratiques cultuelles. L'homme préhistorique avait sans doute une admiration, une vénération pour la force de l'ours, peut-être même déjà une religion de l'ours.

