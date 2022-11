Pourquoi le RN va devoir renoncer à la présidence du groupe d'études sur l'antisémitisme

S'éloigner d'un passé sulfureux, émaillé de propos antisémites et négationnistes, c'était le but du groupe RN à l'Assemblée nationale en réclamant la présidence de ce groupe d'études. Mardi matin, sur France Inter Marine Le Pen insistait d'ailleurs sur l'importance de ce groupe d'études pour le RN. Alors que le parti présidentiel "Renaissance a choisi le groupe d'études "Jeux Vidéos", le RN a choisi le groupe d'études sur l'antisémitisme parce que l'antisémitisme monte dans notre pays, parce qu'il est poussé par le fondamentalisme islamiste, parce que les faits sont graves, parce que nos compatriotes de confession juive sont en train de déménager de quartiers où ils ne peuvent plus vivre en sécurité", a-t-elle martelé. Las, la réunion prévue à 11h ce mercredi matin devrait mettre fin aux velléités de la présidente du RN.

Un "casus belli"

Le 9 novembre dernier, selon un membre de Renaissance participant à la réunion, les groupes politiques ont acté le principe de sélectionner "chacun leur tour deux groupes d'études", jusqu'à ce que la liste des "80 thèmes" disponibles soit éclusée. Son tour venu, Sébastien Chenu, vice-président RN, également chargé des groupes d'études à l'Assemblée, avait proposé que son parti préside celui sur l'antisémitisme. Tollé en réponse du député Renaissance Sylvain Maillard, président de ce groupe jusqu'en juin dernier. "Les députés de gauche, LFI, PS, écolos sont venus derrière nous (...) C'est un véritable casus belli pour nous", insistait une source Renaissance auprès de l'AFP.

Publicité

"On peut faire une croix dessus" soupire dorénavant un responsable, rappelant l'opposition absolue de tous les autres groupes à cette présidence.

Et si devant les micros, comme en réunion de groupe hier, les élus RN et Marine Le Pen continuent à assumer leur choix, rappelant à qui veut l'entendre que Renaissance aurait pu se positionner en premier sur l'antisémitisme, en coulisses, les négociations ont commencé et sont même bien avancées, affirme un député.

Échange antisémitisme contre ruralité

Le RN a ainsi préparé une liste de groupes susceptibles de l'intéresser et contre quoi il pourrait "troquer" cette présidence controversée. "Des groupes en lien notamment avec la ruralité", croit savoir un élu.

"Aucune création, aucune attribution n'est actée avant décision du bureau de l'Assemblée", avait réagi la semaine dernière la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet. La plus haute instance collégiale, dont la composition n'est pas favorable au RN, doit en effet valider (ou rejeter) l'attribution des groupes, selon la présidence. Si le groupe RN devait présider, "jamais le Crif et les institutions juives ne participeront à cette mascarade", a réagi Yonathan Arfi, président du Crif.