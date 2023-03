Dans l'émission dominicale Les P'tits Bateaux , Garance, 6 ans, demande à l'équipe : pourquoi les autruches mettent la tête dans le sable ?

Pour lui répondre : Guilhem Lesaffre, professeur de lettres, administrateur du Centre ornithologique Île-de-France.

Les autruches n'enfouissent pas leur tête

Guilhem Lesaffre explique que les autruches ne mettent en fait pas la tête dans le sable. Pourtant, on pourrait croire qu'elles le font. Il y a de cela très longtemps, quand les premiers explorateurs observaient les autruches, ils remarquaient que de loin, elles enfonçaient, pensaient-ils, leur cou dans le sable et qu'elles disparaissaient. Et ils sont revenus en Europe en disant : "Les autruches enfoncent la tête dans le sable pour se cacher."

On sait désormais ce qui se passe. Le moyen de défense de l'autruche qui vit dans des déserts où la vue porte très loin, comme c'est un gros oiseau, c'est de se cacher. Elle s'aplatit sur le sol et elle étend le cou devant elle. Donc, en réalité, de loin, on a l'impression que le coup a disparu et qu'elle l'a probablement enfoncé dans le sable. C'est ce que pensaient les gens autrefois. Mais en réalité, le cou est allongé devant elle et ça lui permet d'être la plus petite possible et donc de quasiment disparaître de loin à la vue des prédateurs.

Elles tentent de se cacher

Elles n'enfoncent pas la tête dans le sable, parce que ce serait contre-productif. Si jamais elle avait la tête dans le sable, elle ne verrait plus rien. Alors que là, elle a la tête collée au sol avec ses gros yeux qui sont absolument énormes.

L'autruche a, en proportion, les yeux les plus gros qui existent. Ils ont la taille d'une mandarine. L'autruche a une excellente vue et continue à observer de loin les prédateurs. Si jamais un danger s'approche trop, à ce moment-là, l'autruche se relève et se met à courir. Elle est capable de courir à plus de 50 kilomètres par heure, avec même des pointes à presque 70 kilomètres par heure. Ce qui fait de l'autruche le bipède le plus rapide au monde.

