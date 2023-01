Pourquoi les boulangers sont-ils aussi durement touchés par la crise de l'énergie ?

Le prix des baguettes pourrait continuer d'augmenter en France en 2023. Depuis près d'un an, les 33 000 boulangeries du pays voient leurs factures d'électricité exploser en raison de la crise énergétique. Des augmentations, couplées à la hausse du prix des matières premières, qui provoquent de plus en plus de faillites et qui inquiètent tout le secteur. Une manifestation des boulangers est prévue le 23 janvier à Paris.

Beaucoup de boulangers voient leur facture multipliée par deux, quatre voire dix en fonction des fournisseurs. "On passe de 1 600 euros mensuel à 16 000 euros", témoigne sur France Inter Corinne Butard, boulangère en Seine-et-Marne. Une situation "catastrophique. "Je ne sais pas combien de temps on va pouvoir tenir", dit-elle. "On ne peut pas supporter une telle hausse", regrette l'artisane.

Publicité

Des fours et du matériel très énergivores

A l'origine de l'explosion des prix, les fours boulangers, pour la plupart électriques, particulièrement énergivores. Ils fonctionnent une grande partie de la journée pour cuire les produits. "Certains boulangers consomment 96 kilowattheures", explique Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la Boulangerie-Pâtisserie. Un seuil qui ne permet pas à beaucoup d'être éligibles au bouclier tarifaire. De nombreux boulangers réduisent les horaires de cuissons pour limiter les dégâts. La Confédération nationale de la Boulangerie-Pâtisserie a par ailleurs publié un guide pour aider les artisans à moins consommer d'énergie.

80% des boulangers exclus du bouclier tarifaire

Selon Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la Boulangerie-Pâtisserie française , interrogé sur France Inter le 28 décembre 2022, si les boulangers peuvent profiter des aides mises en place par l'État, 80 % d'entre eux ne sont pas couverts par le bouclier tarifaire .

À la fin du mois de janvier, "l'amortisseur électricité" va permettre une réduction de 15 % de la facture d'électricité pendant toute l'année 2023. Il concernera toutes les entreprises dont la consommation dépasse un certain seuil. Certaines TPE et les PME pourront cumuler cette aide avec le "guichet électricité". Au total, l'allégement de la facture pourra atteindre jusqu'à 35 %, selon Bruno Le Maire.

Une nouvelle augmentation des produits en 2023

Grâce à ces aides, l'envolée des prix devrait être limitée, selon Dominique Anract, mais la facture va toute de même "doubler" prévient-il. Pour limiter les pertes, la Confédération nationale de la Boulangerie-Pâtisserie conseille aux boulangers de répercuter les prix sur la clientèle. Il préconise une augmentation "de 3 à 5 % sur tous les produits". "Il faut que les clients arrivent à comprendre que, sinon, ce sont des boulangeries qui vont fermer." La Confédération nationale de la Boulangerie-Pâtisserie a par ailleurs publié un guide pour aider les artisans à moins consommer d'énergie.

"On a déjà saisi la fédération française des banques pour qu'ils n'abandonnent pas les boulangers au moment où il y aura ces factures compliquées. On a aussi saisi l'ordre des experts comptables et également tous les énergéticiens", détaille Dominique Anract.

Le gouvernement promet de mieux accompagner les boulangers

Mardi 3 janvier sur franceinfo, la Première ministre, Élisabeth Borne , a annoncé que les boulangers, comme toutes les entreprises en difficulté, pourront "demander le report du paiement de leurs impôts et cotisations sociales" pour soulager leur trésorerie. Par ailleurs, elle incite les énergéticiens à "permettre aux entreprises qui sont en difficulté d'étaler le paiement des factures sur les premiers mois de l'année". Le bouclier tarifaire sera maintenu jusqu'à la fin de l'année, assure également Élisabeth Borne.

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a également annoncé, mardi 3 janvier, que les boulangers pourront résilier leur contrat sans frais en cas de hausse "prohibitive" et pour autant qu'elle "menace la survie de l'entreprise".

"Dès cette semaine", le gouvernement va également envoyer "un courrier personnalisé" aux boulangers pour leur indiquer "les aides auxquelles ils ont droit", a fait savoir Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, à l'issue d'une réunion mardi 3 janvier avec les représentants de la profession et le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une crise aussi abordée par Emmanuel Macron, jeudi 5 janvier, lorsqu'il recevra à l'Élysée des boulangers, à l'occasion de la cérémonie traditionnelle de la galette des rois.